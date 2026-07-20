Chimbas: dos detenidos y dos prófugos por el ataque a balazos contra un joven

Según indicó Díaz, los dos prófugos son padre e hijo, aunque la Fiscalía decidió preservar sus identidades. "Tenemos indicios suficientes que nos hacen presumir que han sido autor y colaborador el padre de los hechos que se están ventilando", señaló.

Cómo habría ocurrido el hecho

De acuerdo con la hipótesis que maneja la Fiscalía, Ramos se habría encontrado en la vía pública con la víctima, de apellido Estrella, y lo habría llevado hasta un sector del barrio donde posteriormente llegaron los otros dos sospechosos que actualmente permanecen prófugos.

"Lo llevó en forma engañosa hasta que llegaron los otros dos prófugos", sostuvo Díaz.

Una vez en el lugar, uno de los sospechosos "se bajó" y comenzó a golpear al joven con un elemento contundente. Posteriormente, siempre según la investigación, uno de los prófugos se comunicó telefónicamente con Jeremías Rodríguez para solicitarle que le acercara un arma de fuego.

"Le solicitaron que, por favor, le acercara el fierro", precisó el fiscal.

La Fiscalía sostiene que, tras un intercambio de golpes y cuando la víctima intentó retirarse del lugar, uno de los prófugos efectuó cinco disparos con el arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en la parte posterior de la cabeza del joven, a la altura de la oreja.

Estado de salud delicado

Díaz informó que mantiene contacto con el equipo médico que atiende a Estrella en el Hospital Guillermo Rawson y que su estado continúa siendo grave. "Ayer hemos tenido contacto con los médicos que están interviniendo al señor Estrella y el mismo se encuentra muy delicado de salud. Estamos a la espera del nuevo parte médico, pero con un pronóstico reservado y muy grave", manifestó.

Las imputaciones

El fiscal explicó que los dos detenidos fueron imputados como partícipes necesarios del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, uno de ellos enfrenta una imputación en concurso real por la portación del arma de fuego.

Respecto de Ramos, Díaz señaló que decidió presentarse espontáneamente ante la Justicia y prestar declaración. Sin embargo, la versión que brindó sobre lo ocurrido no coincide con otros elementos incorporados a la investigación.

"Hay testigos que los indican en el lugar", explicó el fiscal al referirse a la participación que se le atribuye.

Asimismo, detalló que Ramos manifestó haber encontrado una motocicleta perteneciente a los prófugos y haber intentado llevarla hasta el lugar del hecho, aunque señaló que esa situación no habría sido observada por las personas que se encontraban en el barrio al momento del ataque.

Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal confirmó que todos los involucrados son mayores de edad y que uno de los detenidos registra antecedentes vinculados a una causa tramitada por flagrancia y otras relacionadas con violencia familiar.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de localizar a los dos sospechosos que permanecen prófugos y esclarecer por completo las circunstancias del ataque ocurrido el pasado 14 de julio en el barrio Los Toneles, en Chimbas.