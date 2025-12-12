"
Chimbas celebró su 112° aniversario en la Plaza Departamental

Más de 10.000 personas recorrieron la feria y disfrutaron de una variada propuesta cultural y recreativa.

Con un clima festivo, familiar y colmado de alegría, Chimbas celebró este 11 de diciembre su 112° aniversario con un gran evento en la Plaza Departamental, donde más de 10.000 personas recorrieron la feria y disfrutaron de una variada propuesta cultural y recreativa.

La jornada comenzó a las 19 horas con la apertura de una feria que reunió a más de 150 artesanos y emprendedores, convirtiéndose en un espacio de promoción para la economía local y de encuentro para toda la comunidad. Como parte de las actividades centrales, se realizó la entrega de más de 400 certificados a participantes de las Escuelas Deportivas Municipales y del Curso de Arbitros, reconociendo su esfuerzo a lo largo del año y por parte de la municipalidad renovar el compromiso en continuar las políticas públicas en el deporte, la cultura y la educación.

La celebración también incluyó una torta gigante preparada para mil personas, que se compartió entre vecinos y visitantes como gesto simbólico del aniversario. En el escenario, los shows artísticos marcaron el pulso de la noche con las presentaciones de Leo Jorquera, Los Genios y un gran cierre a cargo de La Nueva Banda, que hizo vibrar al público. El evento formó parte de una agenda más amplia por el aniversario del departamento, que inició el pasado 3 de diciembre y continuará con distintas propuestas culturales, deportivas, recreativas e inauguraciones en los próximos días.

El 21 de diciembre, Chimbas vivirá un gran cierre en el Parque de Chimbas, con feria de artesanos y emprendedores, espectáculos en vivo y un momento muy esperado por las familias: la llegada de Papá Noel desde el cielo. Además, se realizará el sorteo especial de un parlante de 2000 watts, un televisor y una moto, coronando así un mes de celebraciones para toda la comunidad.

