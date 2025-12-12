Chimbas celebró su 112° aniversario en la Plaza Departamental

La jornada comenzó a las 19 horas con la apertura de una feria que reunió a más de 150 artesanos y emprendedores, convirtiéndose en un espacio de promoción para la economía local y de encuentro para toda la comunidad. Como parte de las actividades centrales, se realizó la entrega de más de 400 certificados a participantes de las Escuelas Deportivas Municipales y del Curso de Arbitros, reconociendo su esfuerzo a lo largo del año y por parte de la municipalidad renovar el compromiso en continuar las políticas públicas en el deporte, la cultura y la educación.

La celebración también incluyó una torta gigante preparada para mil personas, que se compartió entre vecinos y visitantes como gesto simbólico del aniversario. En el escenario, los shows artísticos marcaron el pulso de la noche con las presentaciones de Leo Jorquera, Los Genios y un gran cierre a cargo de La Nueva Banda, que hizo vibrar al público. El evento formó parte de una agenda más amplia por el aniversario del departamento, que inició el pasado 3 de diciembre y continuará con distintas propuestas culturales, deportivas, recreativas e inauguraciones en los próximos días.