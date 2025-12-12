"Uno por Semana" celebra 600 programas y cierra su 16ª temporada este viernes

El ciclo, hoy transmitido por Radio La Red San Juan FM 103.5 y por el 31.2 de la TDA, nació como una propuesta semanal para resumir las noticias más destacadas de los últimos siete días con un estilo característico: cercano, relajado y con identidad propia. Su recorrido incluyó pasos por diversas emisoras provinciales, entre ellas Amanecer, De La Paz, Bohemia y CNN, hasta llegar en 2024 a su actual casa radial, trasladando su tradicional salida de los sábados a la tarde de los viernes.

Desde el inicio, la conducción y producción están a cargo de Ariel Torres y Cecilia “Chicha” López, quienes han sostenido la esencia del programa durante más de una década y media. A ellos se sumó en 2015 la operadora Cecilia Vargas, figura clave en la parte técnica, luego de que ocuparan ese rol operadores como Hugo Vidal y Rafael Durán.