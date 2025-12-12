"Uno por Semana" celebra 600 programas y cierra su 16ª temporada este viernes
El ciclo conducido por Ariel Torres y Cecilia “Chicha” López despide el 2025 con un programa especial por Radio La Red San Juan FM 103.5 y la TDA.
Este viernes 12 de diciembre, de 16 a 18, el programa radial “Uno por Semana” cerrará su 16° temporada con una edición especial que marcará también un hito: 600 programas al aire desde su primera emisión en junio de 2010.
El ciclo, hoy transmitido por Radio La Red San Juan FM 103.5 y por el 31.2 de la TDA, nació como una propuesta semanal para resumir las noticias más destacadas de los últimos siete días con un estilo característico: cercano, relajado y con identidad propia. Su recorrido incluyó pasos por diversas emisoras provinciales, entre ellas Amanecer, De La Paz, Bohemia y CNN, hasta llegar en 2024 a su actual casa radial, trasladando su tradicional salida de los sábados a la tarde de los viernes.
Desde el inicio, la conducción y producción están a cargo de Ariel Torres y Cecilia “Chicha” López, quienes han sostenido la esencia del programa durante más de una década y media. A ellos se sumó en 2015 la operadora Cecilia Vargas, figura clave en la parte técnica, luego de que ocuparan ese rol operadores como Hugo Vidal y Rafael Durán.
Además de la información y el debate, otro sello distintivo del ciclo es su curaduría musical, basada exclusivamente en rock nacional, un rasgo que se mantuvo intacto en todos estos años. La participación de los oyentes también es central: cada viernes se lanza una consigna que invita a compartir opiniones sobre los temas más relevantes de la semana, a través de redes sociales y múltiples vías de comunicación.
Entre las secciones más emblemáticas está “Chicha en el deporte”, creada en la segunda temporada, en 2011. Con un enfoque irreverente y descontracturado, Chicha López analiza las novedades del mundo deportivo con un estilo propio que conquistó tanto a la audiencia tradicional como a las comunidades digitales.
Con 600 programas emitidos y 16 años de historia, “Uno por Semana” llega a su cierre de temporada celebrando permanencia, identidad y un vínculo consolidado con su audiencia sanjuanina.