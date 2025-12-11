Chimbas presentó su himno departamental

En este marco, en 1949 se dejó inaugurada la villa cabecera y con el paso de los años fue creciendo, adquiriendo una estructura geográfica sólida y desarrollando su capacidad productiva.

En tal sentido, lo que hoy conocemos como Chimbas, antes de la colonización eran tierras habitadas por Huarpes, pero luego de la fundación los terrenos se dividieron en “mercedes reales”, es decir, hectáreas entregadas a los vecinos que acompañaron al fundador de San Juan, Juan Jufré.

En los principios en la zona abundaba el agua y de ahí proviene su nombre.

Con respecto a su nombre, hay varias definiciones, pero todas van en el mismo sentido. Algunos autores señalan que el nombre del departamento proviene de un vocablo quechua y su traducción significa “la otra orilla del río”, “terreno al margen del río”, “lado opuesto al río”, o bien “terreno pedregoso entre brazos del río”. La historia sostiene que la zona era un paso obligado hacia el norte de la provincia, por lo que se establecieron varios cruces. Algunos que se podían transitar montados en animales o a pie cuando bajaba el cauce del río, o en balsas cuando el agua abundaba.

En la actualidad, Chimbas es un departamento conocido por su actividad industrial y por el carnaval, entre otros atractivos turísticos. Se caracteriza por ser un paisaje urbanizado hacia el oeste y agrícola al este, con una importante zona industrial, y su villa cabecera se llama Villa Paula Albarracín de Sarmiento.

Entre las actividades más destacadas del departamento, cada 7 de agosto, la Plaza Y Oratorio a San Cayetano es sede de festejos en honor al patrón del pan y el trabajo, que cada año recibe miles de fieles que llegan hasta el lugar para agradecer o hacer promesas.

Además, el Parque de Chimbas es otro lugar para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre . Las 4 hectáreas que comprende son aprovechadas tanto para entrenar o hacer deportes, como para distintas reuniones sociales y culturales.

En el años 2016 y luego de 600 días de trabajo ,se inauguró este predio, considerado el tercer pulmón verde de San Juan.

Como parte de las celebración se oficializó el himno a Chimbas, cantado por el autor Tino Chávez.