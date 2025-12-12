Regional Amateur: así quedó la grilla para las revanchas de fase 2

La programación marcó que habrá un superdomingo porque todos jugarán a la misma hora. A partir de las 17 se darán los tres cruces que involucran a los sanjuaninos y todos serán en nuestra provincia. Unión recibirá en Villa Krause a General Belgrano de Media Agua, Alianza será local de Atlético Argentino de Mendoza y Árbol Verde de Jáchal jugará en su casa ante Peñaflor.

Torneo Regional Amateur

Segunda fase - Región Cuyo