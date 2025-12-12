"
San Juan 8 > Ovación > Regional Amateur

Regional Amateur: así quedó la grilla para las revanchas de fase 2

El Torneo Regional Amateur jugará este domingo las revanchas de la segunda fase de la Región Cuyo. Cinco equipos de San Juan siguen en competencia.

El Torneo Regional Amateur disputará este fin de semana las revanchas de los cruces de segunda fase de la Región Cuyo. Alianza, Peñaflor, Gral. Belgrano de Media Agua, Unión y Árbol Verde de Jáchal son los cinco equipos sanjuaninos que continúan en la competencia.

La programación marcó que habrá un superdomingo porque todos jugarán a la misma hora. A partir de las 17 se darán los tres cruces que involucran a los sanjuaninos y todos serán en nuestra provincia. Unión recibirá en Villa Krause a General Belgrano de Media Agua, Alianza será local de Atlético Argentino de Mendoza y Árbol Verde de Jáchal jugará en su casa ante Peñaflor.

Torneo Regional Amateur

Segunda fase - Región Cuyo

Domingo 17hs.

  • Alianza - Atl. Argentino de Mendoza (0-0)
  • Árbol Verde de Jáchal - Peñaflor (1-3)
  • Unión - Gral. Belgrano de Media Agua (1-1)

