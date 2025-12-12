El Torneo Regional Amateur disputará este fin de semana las revanchas de los cruces de segunda fase de la Región Cuyo. Alianza, Peñaflor, Gral. Belgrano de Media Agua, Unión y Árbol Verde de Jáchal son los cinco equipos sanjuaninos que continúan en la competencia.
Regional Amateur: así quedó la grilla para las revanchas de fase 2
