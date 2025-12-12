Los hinchas de Boca celebra su día: el origen del festejo

12 de diciembre (el mes número 12).

Este número hace referencia al apodo más famoso y emblemático de la hinchada de Boca: "El Jugador Número 12" o simplemente "La 12".

hinchas-boca1.jpg

El significado de "La 12"

El término "Jugador Número 12" simboliza la importancia vital y la influencia de los hinchas en el rendimiento del equipo, considerándolos un jugador más en la cancha, con la capacidad de influir en el juego y el espíritu de los futbolistas.

Aunque el origen exacto del apodo se remonta a una excursión a Europa en 1925, que fue considerado un hito histórico por ser el primer equipo argentino en viajar al Viejo Continente. En medio del acontecimiento, un hincha llamado Victoriano Caffarena fue como enviado especial por parte del diario El Telégrafo y, no sólo formó parte de aquel grupo, sino que también, gracias a su gran solidaridad, varios futbolistas pudieron viajar.

El escribano socio y confeso fanático del club, tuvo que donar parte de sus propiedades para hacer posible el arribo al viejo continente y se convirtió en una figura clave para motivar al equipo. Su bautismo y nombramiento como el Jugador Nº 12 se lo dio el goleador Agustín Cerroti, quien asoció el número 12 con los hinchas, como símbolo de que son un jugador más dentro de la cancha.

La celebración, iniciada de manera espontánea por los propios hinchas hace más de una década, fue ganando fuerza hasta convertirse en una fiesta reconocida que se celebra con concentraciones multitudinarias cada 12 de diciembre.