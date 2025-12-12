La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público convocó este mediodía a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en la Central de Policía, donde se informará el resultado de uno de los operativos antidrogas más significativos realizados recientemente por la Dirección de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.
Seguridad brindará una conferencia tras importante operativo antidrogas
Desde la Secretaría de Estado de Seguiridad y Orden Público informaron que el operativo fue realizado por la Dirección de Drogas Ilegales de la Policía.