"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Seguridad

Seguridad brindará una conferencia tras importante operativo antidrogas

Desde la Secretaría de Estado de Seguiridad y Orden Público informaron que el operativo fue realizado por la Dirección de Drogas Ilegales de la Policía.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público convocó este mediodía a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en la Central de Policía, donde se informará el resultado de uno de los operativos antidrogas más significativos realizados recientemente por la Dirección de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.

La actividad estará encabezada por el Crio. Insp. Martín Oropel, jefe del Departamento Drogas Ilegales, quien brindará detalles del procedimiento que permitió el desbaratamiento de una banda dedicada al narcotráfico. Antes de su exposición, la Subjefa de Policía, Crio. Gral. Cintia Álamo, ofrecerá una introducción con el marco institucional del operativo.

También participarán del encuentro el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el fiscal Alejandro Alcaráz; la auxiliar fiscal Rodríguez; el Jefe de Policía, Crio. Gral. (R) Lic. Néstor Álvarez; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Prefecto Carlos Suárez.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar