Seguridad brindará una conferencia tras importante operativo antidrogas

La actividad estará encabezada por el Crio. Insp. Martín Oropel, jefe del Departamento Drogas Ilegales, quien brindará detalles del procedimiento que permitió el desbaratamiento de una banda dedicada al narcotráfico. Antes de su exposición, la Subjefa de Policía, Crio. Gral. Cintia Álamo, ofrecerá una introducción con el marco institucional del operativo.

También participarán del encuentro el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el fiscal Alejandro Alcaráz; la auxiliar fiscal Rodríguez; el Jefe de Policía, Crio. Gral. (R) Lic. Néstor Álvarez; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Prefecto Carlos Suárez.