Chimbas finalizó la iluminación LED en calle Oro y refuerza un corredor clave

Aunque se trata de una arteria provincial, el municipio había decidido encarar la obra por su alto flujo vehicular y peatonal. La primera etapa ya había sido ejecutada y este martes quedó habilitada la segunda, que permite cerrar el corredor luminoso de punta a punta.

En esta nueva intervención se colocaron 30 luminarias LED de 150 watts, 30 columnas metálicas de 10 metros y 900 metros de cable preensamblado. Tres de las columnas son dobles, lo que brinda mayor cobertura lumínica. Además, se realizaron tareas de mantenimiento, despeje de ramas y mejoras de visibilidad para conductores y peatones.