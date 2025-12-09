La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, dejó inaugurada junto a los vecinos la nueva iluminación LED en el segundo tramo de calle Santa María de Oro, desde Tucumán hasta Ruta 40, completando así una obra largamente solicitada por quienes transitan esa zona del departamento.
Chimbas finalizó la iluminación LED en calle Oro y refuerza un corredor clave
La Municipalidad de Chimbas completó la iluminación LED de Santa María de Oro, instalando 30 nuevas luminarias hasta Ruta 40. La obra mejora la seguridad y beneficia a miles de vecinos.