Chimbas finalizó la iluminación LED en calle Oro y refuerza un corredor clave

La Municipalidad de Chimbas completó la iluminación LED de Santa María de Oro, instalando 30 nuevas luminarias hasta Ruta 40. La obra mejora la seguridad y beneficia a miles de vecinos.

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, dejó inaugurada junto a los vecinos la nueva iluminación LED en el segundo tramo de calle Santa María de Oro, desde Tucumán hasta Ruta 40, completando así una obra largamente solicitada por quienes transitan esa zona del departamento.

image

Aunque se trata de una arteria provincial, el municipio había decidido encarar la obra por su alto flujo vehicular y peatonal. La primera etapa ya había sido ejecutada y este martes quedó habilitada la segunda, que permite cerrar el corredor luminoso de punta a punta.

En esta nueva intervención se colocaron 30 luminarias LED de 150 watts, 30 columnas metálicas de 10 metros y 900 metros de cable preensamblado. Tres de las columnas son dobles, lo que brinda mayor cobertura lumínica. Además, se realizaron tareas de mantenimiento, despeje de ramas y mejoras de visibilidad para conductores y peatones.

La tecnología LED incorporada ofrece mayor seguridad, mejor rendimiento y un ahorro energético significativo, destacaron desde el municipio.

En el primer tramo del proyecto ya se habían instalado 13 equipos LED con columnas tipo jirafa y 400 metros de cableado. Ambas etapas fueron financiadas con fondos FODERE y beneficiarán tanto a los vecinos como a quienes diariamente circulan por Santa María de Oro, una de las vías más transitadas del departamento.

