La Fiscalía General de la Corte de San Juan, a cargo del Dr. Guillermo Francisco Baigorrí, emitió un firme comunicado oficial tras trascender versiones periodísticas que daban cuenta de una supuesta denuncia penal radicada en los tribunales federales de Comodoro Py contra los fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro, en el marco de la investigación "criminal" por la obra del Acueducto Gran Tulum.
Causa Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía respaldó el trabajo de los fiscales
El organismo máximo del Ministerio Público Fiscal de San Juan respaldó de forma contundente a Sebastián Gómez y Francisco Pizarro tras versiones de una presentación judicial en su contra por la causa del Acueducto Gran Tulum.