Causa Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía respaldó el trabajo de los fiscales

Ante esta situación, el máximo organismo judicial de la provincia expresó su total defensa y apoyo institucional al Ministerio Público, ratificando la salvaguarda de la función que cumplen tanto fiscales como ayudantes fiscales, funcionarios y personal administrativo, "sea cual fuere la causa, máxime aún en investigaciones por posibles hechos de corrupción".

En el plano particular, la conducción del organismo destacó de manera enfática la honradez, profesionalidad, dedicación, valentía y compromiso con la verdad de Gómez y Pizarro, junto a todo el equipo de trabajo que los secunda. En el escrito señalaron que ambos funcionarios han demostrado actuar siempre con "objetividad, rigor técnico, legalidad, lealtad procesal, independencia y plena autonomía".