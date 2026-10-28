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Causa Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía respaldó el trabajo de los fiscales

El organismo máximo del Ministerio Público Fiscal de San Juan respaldó de forma contundente a Sebastián Gómez y Francisco Pizarro tras versiones de una presentación judicial en su contra por la causa del Acueducto Gran Tulum.

La Fiscalía General de la Corte de San Juan, a cargo del Dr. Guillermo Francisco Baigorrí, emitió un firme comunicado oficial tras trascender versiones periodísticas que daban cuenta de una supuesta denuncia penal radicada en los tribunales federales de Comodoro Py contra los fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro, en el marco de la investigación "criminal" por la obra del Acueducto Gran Tulum.

Ante esta situación, el máximo organismo judicial de la provincia expresó su total defensa y apoyo institucional al Ministerio Público, ratificando la salvaguarda de la función que cumplen tanto fiscales como ayudantes fiscales, funcionarios y personal administrativo, "sea cual fuere la causa, máxime aún en investigaciones por posibles hechos de corrupción".

En el plano particular, la conducción del organismo destacó de manera enfática la honradez, profesionalidad, dedicación, valentía y compromiso con la verdad de Gómez y Pizarro, junto a todo el equipo de trabajo que los secunda. En el escrito señalaron que ambos funcionarios han demostrado actuar siempre con "objetividad, rigor técnico, legalidad, lealtad procesal, independencia y plena autonomía".

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Finalmente, la conducción de la Fiscalía General remarcó que el Ministerio Público Fiscal continuará desempeñando sus tareas bajo el lema institucional de "hacer el deber ser" de manera transparente y con plena autonomía en cada una de las causas en curso.

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