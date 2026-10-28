Murió Eulalia, la mamá de Lionel Scaloni

La madre de Scaloni atravesaba hace varios años un delicado estado de salud e incluso el DT de la Selección argentina se replanteó en más de una ocasión dejar el cargo debido a esta situación.

La dolorosa confesión de Scaloni sobre la salud de sus padres

En septiembre del 2024, luego de la obtención del título en la Copa América con la Selección argentina, Scaloni habló a corazón abierto sobre el estado de salud de sus padres y conmovió a todos.

"No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo", confesó.

Y agregó: "Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida".

El mensaje de Chiqui Tapia en las redes