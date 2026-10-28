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Intentó girar en U, provocó un choque y dejó a una motociclista hospitalizada

Ocurrió en la intersección de avenida Rioja y Brasil, en Capital. El conductor del vehículo maniobró de manera imprudente e impactó contra la moto, cuyo ocupante debió ser trasladado de urgencia.

Un siniestro vial se registró a primera hora de este miércoles 28 de octubre en pleno centro capitalino, dejando como saldo a una motociclista con heridas leves. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 8 de la mañana en el cruce de avenida Rioja y calle Brasil.

Según el testimonio de personas que presenciaron el hecho, el conductor de un automóvil Renault Sandero transitaba por avenida Rioja en sentido norte a sur cuando, al llegar a la intersección con Brasil, realizó una maniobra intempestiva e intentó doblar en U. Al efectuar la gira, terminó colisionando de lleno contra la motociclista que circulaba por la misma arteria.

Producto del fuerte impacto, la conductora del rodado menor cayó violentamente al asfalto y sufrió diversas heridas. Personal médico se hizo presente en el lugar para brindarle las primeras atenciones y disponer su posterior traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Intervino personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

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