Un siniestro vial se registró a primera hora de este miércoles 28 de octubre en pleno centro capitalino, dejando como saldo a una motociclista con heridas leves. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 8 de la mañana en el cruce de avenida Rioja y calle Brasil.
Intentó girar en U, provocó un choque y dejó a una motociclista hospitalizada
Ocurrió en la intersección de avenida Rioja y Brasil, en Capital. El conductor del vehículo maniobró de manera imprudente e impactó contra la moto, cuyo ocupante debió ser trasladado de urgencia.