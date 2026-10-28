Intentó girar en U, provocó un choque y dejó a una motociclista hospitalizada

Según el testimonio de personas que presenciaron el hecho, el conductor de un automóvil Renault Sandero transitaba por avenida Rioja en sentido norte a sur cuando, al llegar a la intersección con Brasil, realizó una maniobra intempestiva e intentó doblar en U. Al efectuar la gira, terminó colisionando de lleno contra la motociclista que circulaba por la misma arteria.

Producto del fuerte impacto, la conductora del rodado menor cayó violentamente al asfalto y sufrió diversas heridas. Personal médico se hizo presente en el lugar para brindarle las primeras atenciones y disponer su posterior traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Intervino personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.