Causa Acueducto: por ausencia de Uñac y Andino, suspendieron la audiencia

Momentos de alta tensión se vivieron en la siesta de este miércoles en la sala 9 del subsuelo de Tribunales, en la primera audiencia de la causa del Acueducto Gran Tulum. Es que solo 9 de los 11 imputados se hicieron presentes en la audiencia, ante la ausencia de dos personas de alto perfil en San Juan: el exgobernador y senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. Esto derivó en la suspensión y reprogramación de la audiencia.