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Causa Acueducto: por ausencia de Uñac y Andino, suspendieron la audiencia

Se presentaron 9 de los 11 investigados en la causa del Acueducto. El fiscal dejó en reserva el pedido de desafuero de los legisladores nacionales.

Momentos de alta tensión se vivieron en la siesta de este miércoles en la sala 9 del subsuelo de Tribunales, en la primera audiencia de la causa del Acueducto Gran Tulum. Es que solo 9 de los 11 imputados se hicieron presentes en la audiencia, ante la ausencia de dos personas de alto perfil en San Juan: el exgobernador y senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. Esto derivó en la suspensión y reprogramación de la audiencia.

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