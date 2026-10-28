Investigan un presunto abuso sexual en una fiesta clandestina en el Médano de Oro

La víctima del ataque sería una adolescente de 14 años. Según la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de la denuncia presentada el pasado sábado, la menor asistió al evento junto a un grupo de amigas. En ese contexto conoció al acusado, quien la habría trasladado mediante engaños hacia un descampado aledaño, donde la habría reducido.

La causa, que se encuentra bajo la órbita de la UFI ANIVI, investiga además la presunta participación de otros jóvenes en el lugar. Las autoridades sospechan que algunos de los presentes habrían filmado la agresión con sus teléfonos móviles. Ante esto, se realizaron diversos allanamientos en los que se procedió al secuestro de varios celulares para peritarlos en busca de registros audiovisuales del hecho.