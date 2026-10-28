La UFI ANIVI investiga un grave caso de presunto abuso sexual ocurrido durante una fiesta clandestina en una finca ubicada sobre calle 9, en la localidad de Médano de Oro. Por el hecho fue detenido un joven de 18 años, que según comentaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de formalización.
Investigan un presunto abuso sexual en una fiesta clandestina en el Médano de Oro
Hay un joven de 18 años detenido por el caso y la Justicia realizará la audiencia de formalización. Secuestraron celulares para peritar videos grabados durante la agresión.