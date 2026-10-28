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Investigan un presunto abuso sexual en una fiesta clandestina en el Médano de Oro

Hay un joven de 18 años detenido por el caso y la Justicia realizará la audiencia de formalización. Secuestraron celulares para peritar videos grabados durante la agresión.

La UFI ANIVI investiga un grave caso de presunto abuso sexual ocurrido durante una fiesta clandestina en una finca ubicada sobre calle 9, en la localidad de Médano de Oro. Por el hecho fue detenido un joven de 18 años, que según comentaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de formalización.

La víctima del ataque sería una adolescente de 14 años. Según la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de la denuncia presentada el pasado sábado, la menor asistió al evento junto a un grupo de amigas. En ese contexto conoció al acusado, quien la habría trasladado mediante engaños hacia un descampado aledaño, donde la habría reducido.

La causa, que se encuentra bajo la órbita de la UFI ANIVI, investiga además la presunta participación de otros jóvenes en el lugar. Las autoridades sospechan que algunos de los presentes habrían filmado la agresión con sus teléfonos móviles. Ante esto, se realizaron diversos allanamientos en los que se procedió al secuestro de varios celulares para peritarlos en busca de registros audiovisuales del hecho.

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El sospechoso fue capturado el último domingo en un loteo del departamento Rawson y permanece alojado en una dependencia policial a la espera de la imputación formal. Las actuaciones judiciales continúan desarrollándose bajo un estricto hermetismo.

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