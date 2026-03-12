La Justicia relevó sectores claves en las obra del Acueducto Gran Tulum

acueducto gran tulum-depósito

La inspección comenzó en el obrador de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de los trabajos, ubicado a orillas del paredón del Dique Punta Negra, en el departamento Zonda. Posteriormente, el recorrido continuó por distintos tramos de la Ruta 12 y luego en el interior de Villa Tacú, específicamente en la zona del cerro donde estaba proyectada la construcción de un túnel.

Las tareas también incluyeron la verificación de una obra situada al costado norte de la avenida Libertador San Martín, en cercanías del Cementerio El Mirador, para finalizar en la planta potabilizadora de OSSE ubicada en Marquesado.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Brigada de Delitos, Policía Científica, Policía Rural —que aportó drones para el relevamiento aéreo—, efectivos de la Seccional 14 y trabajadores de OSSE.

En la inspección participaron los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra. Por parte de la Policía intervino el oficial Ricardo Villalba.

Las actuaciones forman parte de las medidas de investigación destinadas a determinar posibles irregularidades vinculadas a la ejecución del proyecto hídrico.