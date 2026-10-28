A falta de cuatro días, ya son 415 los inscriptos para participar del IRONKIDS 2026 del próximo sábado 31 octubre, una propuesta que invita a los más pequeños a ser protagonistas de la gran fiesta del IRONMAN en San Juan. El número refleja el entusiasmo de las familias sanjuaninas por compartir una jornada deportiva, recreativa y saludable, pensada especialmente para que los chicos disfruten y vivan una experiencia inolvidable.
Unos 400 chicos ya se sumaron al IRONKIDS 2026 y sigue abierta la inscripción
La actividad se realizará el sábado 31 de octubre, desde las 11, en Avenida España y Avenida Ignacio de la Roza, Capital. Las inscripciones continúan abiertas y todo lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME.