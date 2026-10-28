Unos 400 chicos ya se sumaron al IRONKIDS 2026 y sigue abierta la inscripción

Pero detrás de cada inscripción hay algo más que deporte. El valor de participación es de $25.000 y todo lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME, institución sanjuanina que brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia. Así, mientras cientos de chicos se preparan para correr y disfrutar, su participación también se transforma en una ayuda concreta para otros niños y sus familias.

La largada será el sábado 31 de octubre a las 11 horas, en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza. Las inscripciones continúan abiertas para quienes quieran sumarse a esta experiencia que combina deporte, diversión y solidaridad.