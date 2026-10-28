El mes de noviembre se iniciará con una serie de incrementos confirmados en servicios esenciales como alquileres, telefonía e internet, y medicina prepaga, los cuales sumarán una importante presión a los bolsillos de los argentinos y al índice general de precios que mide el Indec.
Alquileres, internet y prepagas: los aumentos que llegan en noviembre
Las subas programadas para el undécimo mes del año volverán a impactar de lleno en el presupuesto familiar. Cuáles serán los incrementos confirmados que regirán desde los primeros días del mes.