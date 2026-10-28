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Alquileres, internet y prepagas: los aumentos que llegan en noviembre

Las subas programadas para el undécimo mes del año volverán a impactar de lleno en el presupuesto familiar. Cuáles serán los incrementos confirmados que regirán desde los primeros días del mes.

El mes de noviembre se iniciará con una serie de incrementos confirmados en servicios esenciales como alquileres, telefonía e internet, y medicina prepaga, los cuales sumarán una importante presión a los bolsillos de los argentinos y al índice general de precios que mide el Indec.

El ajuste más significativo volverá a registrarse en los contratos de alquileres que aún se rigen bajo la antigua normativa nacional. En esta ocasión, la actualización anual será del 37,11%, basándose en el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque este indicador muestra una marcada desaceleración en comparación con los incrementos de tres dígitos observados en años anteriores, continúa representando una erogación de peso en la economía del hogar.

En el ámbito de las comunicaciones, las prestadoras de servicios de internet, cable y telefonía celular comenzaron a notificar a sus usuarios que aplicarán nuevos esquemas tarifarios a partir de los primeros días de noviembre. Se estima que las subas promediarán un 2,5%, con variaciones según la empresa operadora y el plan contratado.

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En cuanto a la salud privada, las empresas de medicina prepaga anunciaron que los aranceles de las cuotas mensuales sufrirán un ajuste de hasta el 2,2%. Este incremento también alcanzará a los copagos de las prestaciones, medida que las compañías justifican a partir de la suba sostenida en los costos operativos del sistema, tales como insumos médicos, honorarios profesionales y servicios tercerizados.

Finalmente, la agenda de aumentos para el penúltimo mes del año se mantiene abierta, a la espera de que el Gobierno nacional oficialice si aplicará modificaciones en los cuadros tarifarios de la luz y el gas, o si avanzará en la actualización del impuesto a los combustibles líquidos con impacto en la nafta y el gasoil.

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