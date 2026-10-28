Alquileres, internet y prepagas: los aumentos que llegan en noviembre

El ajuste más significativo volverá a registrarse en los contratos de alquileres que aún se rigen bajo la antigua normativa nacional. En esta ocasión, la actualización anual será del 37,11%, basándose en el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque este indicador muestra una marcada desaceleración en comparación con los incrementos de tres dígitos observados en años anteriores, continúa representando una erogación de peso en la economía del hogar.

En el ámbito de las comunicaciones, las prestadoras de servicios de internet, cable y telefonía celular comenzaron a notificar a sus usuarios que aplicarán nuevos esquemas tarifarios a partir de los primeros días de noviembre. Se estima que las subas promediarán un 2,5%, con variaciones según la empresa operadora y el plan contratado.