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Desamparados y Unión jugarán en la noche del lunes

La revancha de la tercera fase de la Región Cuyo quedó programada para el lunes. La Policía no podía garantizar el operativo para el fin de semana.

Sportivo Desamparados y Unión tienen día y hora para disputar la revancha de la tercera fase de Cuyo del Torneo Regional Amateur. La Policía de San Juan no podía brindar operativo durante el fin de semana y finalmente decidieron que el partido se juegue el lunes a partir de las 21.30 en el Serpentario.

Desamparados jugará en su estadio y sólo ante su gente. El duelo de ida, jugado en el estadio del Bicentenario, terminó 1 a 1 y dejó la serie abierta de cara a la revancha. El que gane se llevará el pase a la siguiente fase y en caso de empate habrá definición desde el punto del penal para dirimir la clasificación.

El del lunes será el cuarto enfrentamiento de Desamparados y Unión en la presente temporada del Regional Amateur. Registraron dos empates (ambos 1-1) y una victoria 2 a 1 a favor del Puyutano en un partido picante jugado en la casa del Azul. Ese duelo terminó con cuatro expulsados y agresiones desde la tribuna que luego derivaron en la suspensión del estadio 12 de Octubre.

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