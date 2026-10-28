Sportivo Desamparados y Unión tienen día y hora para disputar la revancha de la tercera fase de Cuyo del Torneo Regional Amateur. La Policía de San Juan no podía brindar operativo durante el fin de semana y finalmente decidieron que el partido se juegue el lunes a partir de las 21.30 en el Serpentario.
Desamparados y Unión jugarán en la noche del lunes
La revancha de la tercera fase de la Región Cuyo quedó programada para el lunes. La Policía no podía garantizar el operativo para el fin de semana.