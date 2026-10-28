Desamparados y Unión jugarán en la noche del lunes

Desamparados jugará en su estadio y sólo ante su gente. El duelo de ida, jugado en el estadio del Bicentenario, terminó 1 a 1 y dejó la serie abierta de cara a la revancha. El que gane se llevará el pase a la siguiente fase y en caso de empate habrá definición desde el punto del penal para dirimir la clasificación.

El del lunes será el cuarto enfrentamiento de Desamparados y Unión en la presente temporada del Regional Amateur. Registraron dos empates (ambos 1-1) y una victoria 2 a 1 a favor del Puyutano en un partido picante jugado en la casa del Azul. Ese duelo terminó con cuatro expulsados y agresiones desde la tribuna que luego derivaron en la suspensión del estadio 12 de Octubre.