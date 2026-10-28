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Entró por el techo a una distribuidora, robó y fue condenado a prisión

Walter David Oyola trepó al techo de una distribuidora en calle Mendoza, movió las chapas y descendió para sustraer dinero y mercadería. Deberá cumplir la pena de manera efectiva por ser reincidente.

La Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad logró la condena de Walter David Oyola mediante un juicio abreviado, luego de probarse su responsabilidad en un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento comercial ubicado sobre calle Mendoza.

El episodio se registró el pasado 6 de junio de 2026, alrededor de las 09:00 horas, cuando el imputado se presentó en el local "Integral Distribuciones". Una vez en la propiedad, subió al techo, logró mover las chapas de la estructura y trepó por las vigas hasta descender al interior del comercio. Una vez adentro, Oyola sustrajo mercadería variada y dinero en efectivo que se encontraba guardado en la caja registradora, para luego darse a la fuga atravesando la puerta pequeña de ingreso.

Tras el trabajo del equipo fiscal integrado por los doctores Cristian Catalano, Carlos Yanzón, Florencia Caillet y Carla Savall, se acordó la resolución del caso a través de un procedimiento abreviado. La Justicia resolvió condenar a Walter David Oyola a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.

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Asimismo, el tribunal declaró la reincidencia del acusado conforme al artículo 50 del Código Penal Argentino y dispuso la prisión preventiva mientras se concreta el cumplimiento de la condena.

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