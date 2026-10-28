Entró por el techo a una distribuidora, robó y fue condenado a prisión

El episodio se registró el pasado 6 de junio de 2026, alrededor de las 09:00 horas, cuando el imputado se presentó en el local "Integral Distribuciones". Una vez en la propiedad, subió al techo, logró mover las chapas de la estructura y trepó por las vigas hasta descender al interior del comercio. Una vez adentro, Oyola sustrajo mercadería variada y dinero en efectivo que se encontraba guardado en la caja registradora, para luego darse a la fuga atravesando la puerta pequeña de ingreso.

Tras el trabajo del equipo fiscal integrado por los doctores Cristian Catalano, Carlos Yanzón, Florencia Caillet y Carla Savall, se acordó la resolución del caso a través de un procedimiento abreviado. La Justicia resolvió condenar a Walter David Oyola a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.