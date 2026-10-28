La Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad logró la condena de Walter David Oyola mediante un juicio abreviado, luego de probarse su responsabilidad en un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento comercial ubicado sobre calle Mendoza.
Entró por el techo a una distribuidora, robó y fue condenado a prisión
Walter David Oyola trepó al techo de una distribuidora en calle Mendoza, movió las chapas y descendió para sustraer dinero y mercadería. Deberá cumplir la pena de manera efectiva por ser reincidente.