Un violento episodio de inseguridad ocurrido el domingo pasado en Chimbas tuvo una resolución judicial rápida este martes. Un delincuente, identificado por la justicia como Zamora, deberá pasar los próximos seis meses tras las rejas en el Servicio Penitenciario Provincial tras admitir haber atacado brutalmente a una mujer.
La revolcó en la calle para robarle, frente a su hijo: irá medio año al Penal
Zamora arrastró a la mujer por el pavimento para quitarle el celular. Un vecino alertó a la Policía y hoy, en juicio abreviado, acordó una pena de cumplimiento efectivo en el Penal.