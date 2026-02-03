La revolcó en la calle para robarle, frente a su hijo: irá medio año al Penal

Los efectivos llegaron rápido y lograron aprehender a Zamora en el lugar. Sin embargo, el ambiente en el barrio se puso "caliente", por lo que los uniformados decidieron trasladar al detenido y a las víctimas a la Comisaría 17ª para resguardar la integridad física de todos y poder labrar las actas con tranquilidad.

Juicio y castigo

El caso entró en la órbita del sistema de Flagrancia. El ayudante fiscal y el fiscal en turno calificaron el hecho como robo en grado de tentativa y lesiones en concurso real.

Este martes, sentado en el banquillo, Zamora no tuvo escapatoria. Acorralado por las pruebas y el testimonio vecinal, admitió su culpa. A través de un juicio abreviado acordado entre su defensa y la Fiscalía, fue sentenciado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que fue trasladado directamente al Penal de Chimbas.