La revolcó en la calle para robarle, frente a su hijo: irá medio año al Penal

Zamora arrastró a la mujer por el pavimento para quitarle el celular. Un vecino alertó a la Policía y hoy, en juicio abreviado, acordó una pena de cumplimiento efectivo en el Penal.

Un violento episodio de inseguridad ocurrido el domingo pasado en Chimbas tuvo una resolución judicial rápida este martes. Un delincuente, identificado por la justicia como Zamora, deberá pasar los próximos seis meses tras las rejas en el Servicio Penitenciario Provincial tras admitir haber atacado brutalmente a una mujer.

El hecho se registró al mediodía en el interior del Barrio Lebensohn, una zona que la propia policía calificó como "hostil" en sus informes. Según la reconstrucción del caso, todo comenzó cuando un vecino observó una situación dramática en la casa de al lado: Zamora estaba insultando a una mujer y, en un acto de total violencia, la revolcaba sobre el asfalto en plena vía pública.

El objetivo del agresor era robarle los teléfonos celulares a la víctima y a su hijo menor de edad, quien presenció toda la secuencia atónito. Ante la gravedad de lo que veía, el testigo no dudó y corrió a dar aviso a la sede policial más cercana.

Los efectivos llegaron rápido y lograron aprehender a Zamora en el lugar. Sin embargo, el ambiente en el barrio se puso "caliente", por lo que los uniformados decidieron trasladar al detenido y a las víctimas a la Comisaría 17ª para resguardar la integridad física de todos y poder labrar las actas con tranquilidad.

Juicio y castigo

El caso entró en la órbita del sistema de Flagrancia. El ayudante fiscal y el fiscal en turno calificaron el hecho como robo en grado de tentativa y lesiones en concurso real.

Este martes, sentado en el banquillo, Zamora no tuvo escapatoria. Acorralado por las pruebas y el testimonio vecinal, admitió su culpa. A través de un juicio abreviado acordado entre su defensa y la Fiscalía, fue sentenciado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que fue trasladado directamente al Penal de Chimbas.

