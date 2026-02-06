El Gobierno celebró el acuerdo con EEUU y llamó al Congreso a aprobarlo

image

"Ahora el acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso, donde los legisladores tendrán la posibilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para los argentinos", concluyó Adorni.

A su turno, Quirno respondió varias preguntas de los periodistas presentes. En primer término, en alusión al bloque Mercosur, dejó en claro que "Argentina busca mayor flexibilidad" para poder llevar a cabo convenios con otros países, aunque destacó que "estos son acuerdos están permitidos dentro de los participantes" del bloque regional.

"Nos da entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos", añadió el ministro de Relaciones Exteriores.

A su vez, consultado por las posibles consecuencias del acuerdo para los laboratorios argentinos, el canciller apuntó que todas las medidas apuntan a disponer de "mejores medicamentos y más baratos".