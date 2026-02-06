"
El Gobierno celebró el acuerdo con EEUU y llamó al Congreso a aprobarlo

Adorni y Quirno brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre el convenio que "consolida la relación bilateral estratégica e incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos".

Manuel Adorni y Pablo Quirno se presentaron en una conferencia de prensa en Casa Rosada para informar detalles sobre el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos este jueves, el cual fue calificado como un "hito histórico" para el país. Asimismo, el jefe de Gabinete convocó al Congreso nacional a "aprovechar esta oportunidad para los argentinos".

"Consolida la relación bilateral estratégica e incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1675 productos. Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como Buenos Aires, comenzó contextualizando el jefe de Ministros.

"Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales sin trabas arancelarias", completó, a la vez que consideró que "cerrados somos débiles, integrados somos verdaderamente grandes".

"Ahora el acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso, donde los legisladores tendrán la posibilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para los argentinos", concluyó Adorni.

A su turno, Quirno respondió varias preguntas de los periodistas presentes. En primer término, en alusión al bloque Mercosur, dejó en claro que "Argentina busca mayor flexibilidad" para poder llevar a cabo convenios con otros países, aunque destacó que "estos son acuerdos están permitidos dentro de los participantes" del bloque regional.

"Nos da entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos", añadió el ministro de Relaciones Exteriores.

A su vez, consultado por las posibles consecuencias del acuerdo para los laboratorios argentinos, el canciller apuntó que todas las medidas apuntan a disponer de "mejores medicamentos y más baratos".

