Manuel Adorni y Pablo Quirno se presentaron en una conferencia de prensa en Casa Rosada para informar detalles sobre el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos este jueves, el cual fue calificado como un "hito histórico" para el país. Asimismo, el jefe de Gabinete convocó al Congreso nacional a "aprovechar esta oportunidad para los argentinos".
El Gobierno celebró el acuerdo con EEUU y llamó al Congreso a aprobarlo
Adorni y Quirno brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre el convenio que "consolida la relación bilateral estratégica e incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos".