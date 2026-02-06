La CGT se movilizará el miércoles contra la reforma laboral: descartan paro general

En conferencia de prensa, el triunviro Jorge Sola confirmó la movilización cuando la Cámara alta debata en extraordinarias la iniciativa que impulsa el Gobierno, que, consideró, "ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores".

Asimismo, el secretario general del Sindicato del Seguro enumeró que la central planteó sus objeciones ante "más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes", además de "representantes de las pymes".

En la previa, Sola había recordado en sus redes sociales que la CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santiago del Estero, Elías Suárez; y de Tierra del Fuego Gustavo Melella, quienes rechazan el proyecto de reforma laboral.

Más allá de estos mandatarios provinciales, la CGT no pudo obtener demasiado apoyo en los contactos que se mantuvieron con el resto e, incluso, varios suspendieron o reprogramaron los encuentros, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).