"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > CGT

La CGT se movilizará el miércoles contra la reforma laboral: descartan paro general

El sector dialoguista impuso su postura sobre la del ala más combativa, que lideran los gremios del transporte. No obstante, cada sindicato quedó habilitado para establecer ceses de actividades para facilitar la participación de los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este viernes una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero descartó convocar un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central sindical.

No obstante, cada sindicato quedó habilitado a disponer ceses de actividades parciales para facilitar la participación de los trabajadores en la concentración.

La resolución fue adoptada durante una reunión de Consejo Directivo que se llevó a cabo en la sede de la calle Azopardo, marcada por un fuerte debate interno entre el ala más dialoguista, integrada por los denominados "Gordos" y los "Independientes", y la combativa, encabezada por los gremios del transporte.

Te puede interesar...

En conferencia de prensa, el triunviro Jorge Sola confirmó la movilización cuando la Cámara alta debata en extraordinarias la iniciativa que impulsa el Gobierno, que, consideró, "ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores".

Asimismo, el secretario general del Sindicato del Seguro enumeró que la central planteó sus objeciones ante "más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes", además de "representantes de las pymes".

En la previa, Sola había recordado en sus redes sociales que la CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santiago del Estero, Elías Suárez; y de Tierra del Fuego Gustavo Melella, quienes rechazan el proyecto de reforma laboral.

Más allá de estos mandatarios provinciales, la CGT no pudo obtener demasiado apoyo en los contactos que se mantuvieron con el resto e, incluso, varios suspendieron o reprogramaron los encuentros, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Temas