La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este viernes una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero descartó convocar un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central sindical.
La CGT se movilizará el miércoles contra la reforma laboral: descartan paro general
El sector dialoguista impuso su postura sobre la del ala más combativa, que lideran los gremios del transporte. No obstante, cada sindicato quedó habilitado para establecer ceses de actividades para facilitar la participación de los trabajadores.