La industria cayó en diciembre pasado 3,9% interanual y 0,1% respecto a noviembre

A continuación se ubicaron "Otros equipos, aparatos e instrumentos" (-22,4%); "Productos de caucho y plástico" (-18,3%); "Productos textiles" (-25,7%); "Productos de metal" (-7,5%); "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras" (-6,6%); "Productos de tabaco" (-7,6%) y "Otro equipo de transporte" (-2,9%).

En sentido opuesto, se observaron "incidencias positivas" en "Industrias metálicas básicas" (7,4%); "Madera, papel, edición e impresión" (4,6%); "Alimentos y bebidas" (0,8%); "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear" (4,0%); "Sustancias y productos químicos" (1%) y "Productos minerales no metálicos" (0,3%).

El INDEC señaló a su vez que, dentro de "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes", la principal incidencia negativa corresponde a la fabricación de vehículos automotores, con una caída interanual de 28,8%.

En cuanto al retroceso de -0,1% registrado en diciembre en relación a noviembre, el organismo público destacó que "el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior".