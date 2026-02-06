La industria cayó en diciembre pasado 3,9% interanual y 0,1% respecto a noviembre
Así se desprende del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, que precisó que se registraron bajas en 10 de las 16 divisiones analizadas, mientras que en todo 2025 se acumuló una suba de 1,6%.
La industria cayó en diciembre 3,9% interanual y 0,1% respecto a noviembre, mientras que en todo 2025 acumuló una suba de 1,6%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, difundido en medio del debate sobre el valor de la ropa y la situación del sector textil, 10 de las 16 divisiones analizadas sufrieron retrocesos durante el último mes del año pasado.
Desde la entidad precisaron que, en orden a su incidencia en el nivel general, se registraron recortes en "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes" (-21,6%); "Prendas de vestir, cuero y calzado" (-16,7%) y "Maquinaria y equipo" (-14,8%).
A continuación se ubicaron "Otros equipos, aparatos e instrumentos" (-22,4%); "Productos de caucho y plástico" (-18,3%); "Productos textiles" (-25,7%); "Productos de metal" (-7,5%); "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras" (-6,6%); "Productos de tabaco" (-7,6%) y "Otro equipo de transporte" (-2,9%).
En sentido opuesto, se observaron "incidencias positivas" en "Industrias metálicas básicas" (7,4%); "Madera, papel, edición e impresión" (4,6%); "Alimentos y bebidas" (0,8%); "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear" (4,0%); "Sustancias y productos químicos" (1%) y "Productos minerales no metálicos" (0,3%).
El INDEC señaló a su vez que, dentro de "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes", la principal incidencia negativa corresponde a la fabricación de vehículos automotores, con una caída interanual de 28,8%.
En cuanto al retroceso de -0,1% registrado en diciembre en relación a noviembre, el organismo público destacó que "el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior".