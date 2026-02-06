Golpe al tráfico de fauna en Iglesia: 14 aves fueron recuperadas
La Secretaría de Ambiente allanó una vivienda en Rodeo, Iglesia, y rescató 14 aves canoras que estaban en tenencia ilegal. Los ejemplares serán rehabilitados antes de su posible reinserción.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó un allanamiento en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, en el marco de una investigación por tenencia ilegal de fauna silvestre, y logró rescatar un total de 14 aves canoras.
El procedimiento fue el resultado de un trabajo de investigación sostenido por personal de Flora y Fauna Zona Norte, dependiente de la Dirección de Conservación, que permitió detectar la presencia de ejemplares mantenidos en condiciones ilegales en una vivienda del lugar.
El operativo se concretó con apoyo de Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón 25 Jáchal y la Sección Las Flores, y se enmarca en las acciones conjuntas que se vienen desarrollando para prevenir y combatir el tráfico ilegal de fauna.
Como resultado, se recuperaron aves de distintas especies, entre ellas: tres catas, dos benteveos, dos jilgueros, un cardenal copete rojo, una calandria, un tordo chaqueño, una reina mora, una loica, un cardenal copete amarillo y un pico de diamante.
Desde el organismo informaron que la persona imputada por tenencia ilegal no quedó detenida, aunque continúa vinculada a la causa que se tramita en el ámbito judicial.
Por disposición del Juzgado de Paz de Iglesia, los ejemplares serán trasladados al Centro Operativo del Área Protegida La Ciénaga, donde recibirán atención veterinaria, atravesarán un proceso de rehabilitación y serán evaluados sanitariamente antes de definir su eventual reinserción en el ambiente natural.
Las autoridades recordaron que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre están prohibidas por la Ley Provincial 606-L y la Ley Nacional N.º 22.421, y que estas prácticas constituyen un delito ambiental.
Además, remarcaron la importancia de la participación ciudadana para preservar la biodiversidad, e instaron a denunciar este tipo de hechos llamando al 4305057 o enviando un mensaje por WhatsApp al 264 4305057.