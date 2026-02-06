"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > denuncias

Green House: más denuncias por supuesta estafa millonaria con inversiones

Más de 500 personas denunciaron a la empresa Green House por ofrecer inversiones con ganancias del 20% mensual que nunca fueron pagadas. La UFI recibe presentaciones por turnos y avanza la investigación.

Un nuevo caso de presunta megaestafa salió a la luz en San Juan y generó preocupación entre cientos de familias. La empresa Green House, también conocida como Green Fintech House, fue denunciada ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas por ofrecer inversiones con una rentabilidad del 20% mensual que, según los damnificados, nunca se cumplió.

De acuerdo con los testimonios presentados ante la Justicia, la cantidad de víctimas podría superar las 500, incluyendo personas de otras provincias argentinas y de Chile. Las denuncias señalan que la firma recibía dinero y bienes, como vehículos, a cambio de supuestos retornos económicos que jamás fueron abonados.

Una de las damnificadas relató su experiencia y aseguró: “Ellos reciben bienes y prometen una ganancia del 20% mensual, pero eso nunca ocurre”. Según indicó, entregó más de dos millones de pesos y su automóvil.

Te puede interesar...

“Esperé tres o cuatro meses y cuando quise retirar lo invertido no me dieron ninguna respuesta. Invertí mi dinero y mi auto, y nunca me devolvieron nada”, afirmó.

La mujer sostuvo además que, hasta el momento, al menos diez personas ya realizaron denuncias formales, aunque estimó que el número real de afectados es mucho mayor. “Sabemos que hay muchísimos más”, remarcó.

Desde la Unidad Fiscal de Investigación informaron que las presentaciones se reciben de manera progresiva y por turnos, debido al volumen de casos. “Nos dijeron que solo de a dos personas podemos ir denunciando”, explicó otra de las denunciantes.

La causa quedó en manos del fiscal Pablo Martín, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien advirtió sobre un patrón repetido en este tipo de maniobras.

Según explicó el funcionario, muchas víctimas caen por lo que definió como una “ignorancia medio deliberada” al aceptar propuestas que prometen rentabilidades imposibles.

“La gente cree en ofrecimientos que anuncian rendimientos diarios en dólares que no existen en ninguna inversión legítima, y esos escenarios se convierten en la puerta de entrada a estafas masivas”, señaló Martín.

Para el fiscal, el avance de la digitalización superó ampliamente a la educación financiera, lo que generó una brecha que facilita este tipo de delitos. “Esa diferencia explica buena parte del crecimiento de las denuncias”, sostuvo.

En el marco de la investigación, los equipos judiciales trabajan en reconstruir la cadena completa de transferencias, identificar cuentas puente y determinar el rol de cada participante dentro de la maniobra. Este seguimiento financiero es considerado clave para desarticular la estructura y evitar que continúe sumando víctimas.

Desde el ámbito judicial insistieron en la importancia de la prevención. Recomendaron desconfiar de cualquier propuesta que prometa beneficios desproporcionados, evitar brindar datos personales o bancarios por teléfono o redes sociales y realizar la denuncia inmediata ante cualquier intento de fraude.

La advertencia se refuerza especialmente para los adultos mayores, quienes se han convertido en uno de los principales blancos de este tipo de estafas digitales.

Mientras tanto, la UFI continúa recibiendo denuncias y recopilando pruebas para determinar responsabilidades penales en uno de los casos de presunta estafa más importantes registrados en la provincia en los últimos años.

Temas

Te puede interesar