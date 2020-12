Carlos Munisaga afirmó que superó el COVID-19

Leé: Carlos Munisaga dio positivo de COVID-19

"Me acaban de comunicar que he superado el COVID-19, quiero agradecer a todo el personal de salud pública por la excelente atención que me permitió superar el cuadro infeccioso y todos los mensajes de apoyo que lograron mi pronta recuperación, hay que seguir cuidándonos y actuando con responsabilidad ante este flagelo presente que vamos a poder superar con el compromiso de todos y sin relajamiento. Buen fin de semana para todos".

De esta manera, las dos autoridades de Seguridad que estuvieron en la primera línea de batalla contra el COVID-19, Carlos Munisaga y el subsecretario Abel Hernández, superaron el virus.

