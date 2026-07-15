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Colectivos, comercios y gimnasios: cómo afecta el partido a San Juan

A partir de las 16 horas, el silencio tomará las calles sanjuaninas por la semifinal ante Inglaterra. Los detalles de un esquema especial que afecta al transporte, locales comerciales y actividades deportivas.

Las calles de San Juan prometen quedar desiertas a partir de las 16 horas de este miércoles. El trascendental choque de semifinales entre Argentina e Inglaterra paralizará por completo la atención de la provincia, obligando a distintos sectores a adaptar sus esquemas habituales para que nadie se pierda el encuentro.

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Así funcionarán los servicios clave durante la jornada:

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Comercio: modalidad de "libre elección"

Desde la Cámara de Comercio de San Juan adelantaron a sanjuan8.com cómo se adaptará el sector para que tanto trabajadores como clientes puedan seguir las alternativas del partido.

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, explicó que la decisión de modificar o mantener los horarios habituales de atención quedará bajo la modalidad de "libre elección" para cada comerciante. "Por los horarios del partido, seguramente algunos comercios abrirán más tarde en la tarde, pero está liberado a que cada uno lo decida", señaló Rodríguez para llevar tranquilidad sobre la flexibilidad de la jornada laboral.

Colectivos: frecuencia reducida durante los 90 minutos

Desde el área de Transporte confirmaron que el servicio de la RedTulum funcionará durante toda la jornada, pero aplicará una modificación clave mientras ruede la pelota:

  • Durante el partido: Se registrará una marcada disminución en la frecuencia de las unidades de todas las líneas.

  • Post partido: Una vez que finalice el encuentro mundialista, los colectivos retomarán de inmediato sus horarios y frecuencias habituales para asegurar el normal regreso de los usuarios.

Ante este esquema de emergencia, el Ministerio de Gobierno solicitó a la comunidad planificar sus traslados con anticipación.

Gimnasios y clases particulares, suspendidos

El sector deportivo y educativo no formal también sentirá el impacto del partido. Gran parte de los gimnasios de la provincia y los dictados de clases particulares del turno tarde decidieron suspender directamente sus actividades a partir de la siesta para sumarse a la expectativa por el pase a la final.

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