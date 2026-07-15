La reacción de hinchas argentinos cuando el plantel de Inglaterra llegó al estadio

La delegación inglesa descendió del colectivo bajo un importante operativo de seguridad, mientras desde el estadio la cámara capturó el momento y fue proyectado. Así desde distintos sectores se escucharon abucheos y silbidos dirigidos al equipo europeo.

Más allá de esa reacción de los asistentes, no se registraron incidentes y el ingreso del conjunto inglés y el cuerpo técnico se desarrolló con normalidad.