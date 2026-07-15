La selección de Inglaterra llegó al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para disputar la semifinal del Mundial 2026 y fue recibida con una lluvia de silbidos por parte de los hinchas que ya aguardaban puertas adentro del estadio al comienzo del cruce que reedita uno de los grandes clásicos de la historia albiceleste y que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.
La reacción de hinchas argentinos cuando el plantel de Inglaterra llegó al estadio
El plantel inglés arribó al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para medirse por un lugar en la final ante España y fue recibido con una ola de arengas de los hinchas.