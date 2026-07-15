Video: Atlanta vibró con el himno argentino y así se vivió desde adentro

Más allá de la importancia deportiva de una semifinal del mundo, el cruce entre Argentina e Inglaterra siempre tiene un significado especial. Se trata de una rivalidad histórica que trasciende lo futbolístico y que, para muchos argentinos, inevitablemente remite al recuerdo de la Guerra de Malvinas. Sin embargo, dentro del campo de juego, el partido se disputa exclusivamente desde lo deportivo.

Desde que Lionel Scaloni asumió la conducción de la Selección, el momento del himno se convirtió en una marca registrada del equipo. Los jugadores abrazados, cantando con convicción y mostrando una fuerte identificación con la camiseta argentina, protagonizan una escena que se repite en cada presentación y que volvió a emocionar en una instancia decisiva del Mundial.

Con ese marco, Argentina e Inglaterra quedaron listas para disputar una semifinal que definirá al rival de España en la gran final de la Copa del Mundo.