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Video: Atlanta vibró con el himno argentino y así se vivió desde adentro

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por un clima intenso. Mientras parte del público inglés silbó el Himno Nacional, los jugadores argentinos lo cantaron con fuerza y los hinchas respondieron con aliento en las tribunas.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. En un Atlanta Stadium colmado, la ceremonia de los himnos nacionales dejó una de las primeras postales de una tarde cargada de emociones y de un contexto especial por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

Durante la interpretación del Himno Nacional Argentino, una parte de los simpatizantes ingleses respondió con silbidos. Lejos de opacar el momento, la reacción encontró una respuesta inmediata dentro del campo de juego: los futbolistas de Lionel Scaloni cantaron cada estrofa con intensidad, abrazados y con la mirada al frente, mientras miles de hinchas argentinos acompañaban desde las tribunas

Minutos antes, durante el himno de Inglaterra, desde el sector ocupado por los simpatizantes argentinos había bajado el clásico canto "El que no salta es un inglés", que se hizo escuchar en buena parte del estadio y anticipó el clima caliente que rodeó la previa del encuentro.

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Más allá de la importancia deportiva de una semifinal del mundo, el cruce entre Argentina e Inglaterra siempre tiene un significado especial. Se trata de una rivalidad histórica que trasciende lo futbolístico y que, para muchos argentinos, inevitablemente remite al recuerdo de la Guerra de Malvinas. Sin embargo, dentro del campo de juego, el partido se disputa exclusivamente desde lo deportivo.

Desde que Lionel Scaloni asumió la conducción de la Selección, el momento del himno se convirtió en una marca registrada del equipo. Los jugadores abrazados, cantando con convicción y mostrando una fuerte identificación con la camiseta argentina, protagonizan una escena que se repite en cada presentación y que volvió a emocionar en una instancia decisiva del Mundial.

Con ese marco, Argentina e Inglaterra quedaron listas para disputar una semifinal que definirá al rival de España en la gran final de la Copa del Mundo.

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