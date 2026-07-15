La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. En un Atlanta Stadium colmado, la ceremonia de los himnos nacionales dejó una de las primeras postales de una tarde cargada de emociones y de un contexto especial por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.
Video: Atlanta vibró con el himno argentino y así se vivió desde adentro
La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por un clima intenso. Mientras parte del público inglés silbó el Himno Nacional, los jugadores argentinos lo cantaron con fuerza y los hinchas respondieron con aliento en las tribunas.