La formación de Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial

Hoy la línea de cinco no parece una opción. De haber un cambio, todo indica que sería en el mediocampo y podría haber una sorpresa: Rodrigo De Paul es quien más chances tiene de ser reemplazado, porque estuvo a punto de salir antes de Egipto y fue reemplazado en los últimos dos encuentros de la Selección.

Si el cuerpo técnico decide hacer modificaciones y De Paul, quien fue una pieza clave en la Albiceleste durante toda la etapa de Scaloni, deja la titularidad, los que podrían ingresar son Nicolás González o Giuliano Simeone.

El surgido en Argentinos Juniors viene siendo uno de los primeros cambios del entrenador en cada encuentro y ha tenido buenos rendimientos. Si se mete en el once, lo hará como volante por la izquierda y habría que ver quién ocupa el lugar derecho.

En tanto, el futbolista de Atlético de Madrid está más acostumbrado a jugar delante del lateral derecho, pero sería más llamativo su entrada porque solo sumó minutos ante Jordania, cuando fue titular. Antes de eso, si bien fue un jugador al que Scaloni le dio bastante rodaje, lo cierto es que solo seis veces estuvo de entrada: en los amistosos contra Honduras, Islandia y Puerto Rico, mientras que los restantes fueron el mencionado por la tercera fecha de esta Copa del Mundo, Uruguay y Chile, ambos por Eliminatorias.

Por último, tampoco hay que descartar otras modificaciones. Una duda es el lateral derecho, pese a que Nahuel Molina tiene la ventaja por sobre Gonzalo Montiel.

La probable formación de Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial