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"El que no salta es un inglés": así llegó la Selección al estadio antes de la semifinal

La Selección argentina llegó al Mercedes-Benz Stadium con el ánimo por las nubes para disputar la semifinal del Mundial 2026. Antes de bajar del micro, los jugadores protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral: saltaron y cantaron al ritmo del clásico "El que no salta es un inglés".

La cuenta regresiva para una nueva semifinal del Mundial ya se vivía puertas adentro del micro de la Selección argentina. Mientras el plantel se acercaba al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para enfrentar a Inglaterra, una escena captada por la transmisión oficial mostró el clima que reinaba entre los jugadores.

Antes de descender del colectivo, los futbolistas comenzaron a saltar y entonar el tradicional canto "El que no salta es un inglés", una de las canciones más populares entre los hinchas argentinos cuando el rival es el seleccionado británico.

Las imágenes reflejaron la intensidad del momento. El micro llegó a moverse por los saltos de los futbolistas, mientras el plantel acompañaba el canto en la previa de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

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El primero en bajar fue el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que se dirigió rápidamente hacia los vestuarios. Los jugadores permanecieron unos instantes más dentro del colectivo, continuando con los cánticos antes de pisar el estadio.

Cuando finalmente se abrieron las puertas, uno de los primeros en descender fue Giuliano Simeone, la principal novedad en la formación argentina al convertirse en el único cambio respecto al equipo que eliminó a Suiza en los cuartos de final.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales y alimentó aún más el clima que rodea a una semifinal con enorme peso futbolístico. Más allá de la rivalidad histórica entre ambas selecciones, el plantel mostró un grupo unido, distendido y confiado antes de salir a buscar el pase a la final, donde ya espera España.

Argentina busca disputar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo y defender el título conquistado en Qatar 2022. El ambiente previo dejó en claro que, además de la concentración, el equipo llegó con el ánimo bien arriba para afrontar otro desafío histórico.

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