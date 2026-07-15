La cuenta regresiva para una nueva semifinal del Mundial ya se vivía puertas adentro del micro de la Selección argentina. Mientras el plantel se acercaba al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para enfrentar a Inglaterra, una escena captada por la transmisión oficial mostró el clima que reinaba entre los jugadores.
"El que no salta es un inglés": así llegó la Selección al estadio antes de la semifinal
La Selección argentina llegó al Mercedes-Benz Stadium con el ánimo por las nubes para disputar la semifinal del Mundial 2026. Antes de bajar del micro, los jugadores protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral: saltaron y cantaron al ritmo del clásico "El que no salta es un inglés".