"El que no salta es un inglés": así llegó la Selección al estadio antes de la semifinal

El primero en bajar fue el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que se dirigió rápidamente hacia los vestuarios. Los jugadores permanecieron unos instantes más dentro del colectivo, continuando con los cánticos antes de pisar el estadio.

Cuando finalmente se abrieron las puertas, uno de los primeros en descender fue Giuliano Simeone, la principal novedad en la formación argentina al convertirse en el único cambio respecto al equipo que eliminó a Suiza en los cuartos de final.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales y alimentó aún más el clima que rodea a una semifinal con enorme peso futbolístico. Más allá de la rivalidad histórica entre ambas selecciones, el plantel mostró un grupo unido, distendido y confiado antes de salir a buscar el pase a la final, donde ya espera España.

Argentina busca disputar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo y defender el título conquistado en Qatar 2022. El ambiente previo dejó en claro que, además de la concentración, el equipo llegó con el ánimo bien arriba para afrontar otro desafío histórico.