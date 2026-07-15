Un dramático hecho de violencia sacude al departamento de Chimbas. Un adolescente de 17 años, identificado como Tiago Estrella, pelea por su vida en el Hospital Rawson tras haber sido baleado en la cabeza en el interior del barrio Los Toneles, luego de un presunto intento de robo. Su estado es sumamente delicado y permanece internado en la terapia intensiva de dicho nosocomio.
Un menor de 17 años quiso robar, fue baleado y pelea por su vida
El adolescente está en grave estado en el Hospital Rawson. Desde la UFI Delitos Especiales mantienen estricto hermetismo sobre el caso.