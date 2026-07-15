Un menor de 17 años quiso robar, fue baleado y pelea por su vida

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor habría ingresado a una propiedad de la zona con la intención de sustraer una bolsa de cemento. En ese momento, fue sorprendido por el dueño del inmueble, quien habría reaccionado efectuando al menos dos disparos de arma de fuego, hiriendo de gravedad al joven.

Silencio fiscal en plena etapa investigativa

Ante la gravedad de la situación y la complejidad de las circunstancias que rodean el hecho, los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) a cargo del caso optaron por mantener un estricto hermetismo. Fuentes judiciales confirmaron que no se realizarán declaraciones públicas ni se brindarán mayores detalles oficiales hasta que la investigación avance y se logre esclarecer la mecánica del ataque, así como la situación procesal del propietario que efectuó los disparos.