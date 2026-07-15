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Un menor de 17 años quiso robar, fue baleado y pelea por su vida

El adolescente está en grave estado en el Hospital Rawson. Desde la UFI Delitos Especiales mantienen estricto hermetismo sobre el caso.

Un dramático hecho de violencia sacude al departamento de Chimbas. Un adolescente de 17 años, identificado como Tiago Estrella, pelea por su vida en el Hospital Rawson tras haber sido baleado en la cabeza en el interior del barrio Los Toneles, luego de un presunto intento de robo. Su estado es sumamente delicado y permanece internado en la terapia intensiva de dicho nosocomio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor habría ingresado a una propiedad de la zona con la intención de sustraer una bolsa de cemento. En ese momento, fue sorprendido por el dueño del inmueble, quien habría reaccionado efectuando al menos dos disparos de arma de fuego, hiriendo de gravedad al joven.

Silencio fiscal en plena etapa investigativa

Ante la gravedad de la situación y la complejidad de las circunstancias que rodean el hecho, los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) a cargo del caso optaron por mantener un estricto hermetismo. Fuentes judiciales confirmaron que no se realizarán declaraciones públicas ni se brindarán mayores detalles oficiales hasta que la investigación avance y se logre esclarecer la mecánica del ataque, así como la situación procesal del propietario que efectuó los disparos.

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