Antes del duelo con Inglaterra, Villarruel reavivó el reclamo por Malvinas en redes

La publicación superó rápidamente las 40.000 visualizaciones y generó miles de interacciones. Entre ellas, la vicepresidenta respondió a usuarios que cuestionaron su postura.

Uno de los comentarios fue realizado por un hijo de un excombatiente de Malvinas, quien le escribió: “Sra Vicepresidente, permitame decirle que estoy completamente en desacuerdo con lo que plantea. Y te lo dice un hijo (yo) de un ex-combatiente que a los 3 años lloraba como nunca lloró en su vida (me contaba mi vieja esto) que mi papá se iba a pelear a la guerra y pensaba q nunca iba a volver. Hay que ganarles con futbol y corazón dentro de la cancha y aplastarlos. Pero nunca mezclar, Vicepresidente. Nunca”.

Villarruel respondió: “Mi papá también fue a Malvinas y siempre me enseñó que quien te invade más de 1 vez como lo hicieron los piratas siempre es un enemigo. No seamos tan tibios de creer que esto es solo fútbol, porque mientras ellos limitan esto al fútbol, siguen en nuestras Islas, se meten en nuestro Mar y cruzan nuestro territorio sin permiso, usurpan nuestros recursos y todo el mundo calladito. Nunca oculté como pienso no lo voy a hacer siendo vicepresidente solo para ser políticamente correcta”.

Más tarde, otro usuario cuestionó la postura de la vicepresidenta y mencionó el paso del buque británico HMS Medway por aguas argentinas. “Por que no se ofende con los Donald Trump o con el buque de guerra ingles HMS Medway que el 3 de julio transito por mar argentino hasta Punta Arenas sin autorización y en su gobierno se hace los boludos. Lo del mundial es un partido de futbol, son deportistas, no son soldados ni los sucesores de Margaret Thatcher…”, escribió.

La titular del Senado volvió a responder y ratificó su posición: “Y quien dijo que no me ofenda porque un buque inglés ingrese en territorio argentino? Carezco de ofensas selectivas. Es un partido de fútbol contra una nación invasora. Es su selección nacional, representa su bandera y a sus valores, faltaba más que no se les pueda decir lo que son manteniendo colonias hasta el siglo XXI!”.