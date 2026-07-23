Diputados debate la prórroga de la emergencia policial y un convenio de salud clave

Uno de los puntos destacados a tratar sobre tablas es el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (Mensaje Nº 28) para prorrogar por dos años el estado de emergencia en la estructura edilicia y tecnológica de la Policía de San Juan, vigente desde el 12 de julio de 2026.

Asimismo, llegará al recinto con despacho favorable de comisiones el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Colegio Médico de San Juan. Este acuerdo busca coordinar esfuerzos para promover la prevención de enfermedades y ampliar la cobertura asistencial a sectores vulnerables por un plazo de dos años.

Rendición de cuentas y declaraciones de interés

En el temario de la jornada también se incluye:

Tribunal de Cuentas: Tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2024 tras la revisión del auditor designado.

Semana de Educación Especial: Proyecto para declarar de interés social y educativo las jornadas previstas del 10 al 14 de agosto bajo el lema "Cada diferencia ilumina, cada capacidad transforma".

I Congreso Internacional de Educación Innovadora y Desarrollo de Talentos: Iniciativa para otorgar reconocimiento al evento organizado por la Fundación Avanza Argentina para septiembre.

Proyectos que ingresan a comisiones

Durante la sesión tomarán estado parlamentario diversos expedientes que pasarán a debate en las respectivas comisiones: