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Diputados debate la prórroga de la emergencia policial y un convenio de salud clave

Este jueves 23 de julio, a partir de las 9:00, el cuerpo legislativo celebra la Séptima Sesión Ordinaria. Entre los temas centrales se destacan la extensión de la emergencia en seguridad por dos años y la ratificación de un acuerdo con el Colegio Médico.

La Cámara de Diputados de San Juan concretará este jueves, desde las 09:00 horas, la Séptima Sesión Ordinaria del período parlamentario. Durante el encuentro, los legisladores debatirán un nutrido Orden del Día que contempla el tratamiento sobre tablas de proyectos clave para la seguridad y la salud en la provincia, además del ingreso a comisiones de iniciativas vinculadas a la minería y modificaciones al Código Tributario.

La sesión podrá seguirse en vivo por la comunidad a través del canal oficial de YouTube de la Legislatura provincial.

Emergencia policial y convenio con el Colegio Médico

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Uno de los puntos destacados a tratar sobre tablas es el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (Mensaje Nº 28) para prorrogar por dos años el estado de emergencia en la estructura edilicia y tecnológica de la Policía de San Juan, vigente desde el 12 de julio de 2026.

Asimismo, llegará al recinto con despacho favorable de comisiones el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Colegio Médico de San Juan. Este acuerdo busca coordinar esfuerzos para promover la prevención de enfermedades y ampliar la cobertura asistencial a sectores vulnerables por un plazo de dos años.

Rendición de cuentas y declaraciones de interés

En el temario de la jornada también se incluye:

  • Tribunal de Cuentas: Tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2024 tras la revisión del auditor designado.

  • Semana de Educación Especial: Proyecto para declarar de interés social y educativo las jornadas previstas del 10 al 14 de agosto bajo el lema "Cada diferencia ilumina, cada capacidad transforma".

  • I Congreso Internacional de Educación Innovadora y Desarrollo de Talentos: Iniciativa para otorgar reconocimiento al evento organizado por la Fundación Avanza Argentina para septiembre.

Proyectos que ingresan a comisiones

Durante la sesión tomarán estado parlamentario diversos expedientes que pasarán a debate en las respectivas comisiones:

  • Código Tributario: Proyecto del bloque Justicialista para modificar el artículo 135 de la Ley Nº 151-I.

  • Infraestructura: Pedido del bloque Del Este Primero Angaco para solicitar al Ejecutivo el ensanche de puentes en el departamento Angaco.

  • Salud: Convenio de colaboración entre el Ministerio de Familia y la Fundación Sanatorio Argentino.

  • Desarrollo Minero Local: Notas particulares enviadas por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan y referentes del sector privado para aportar su mirada al proyecto de ley de desarrollo minero.

  • Comunicaciones varias: Informes del EPRE sobre el PIEDE 2025 y la línea de 500 KV Mendoza-San Juan, además de iniciativas sobre Educación Inclusiva de Albardón y el Primer Workshop Provincial de Carnaval.

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