Diputados debate la prórroga de la emergencia policial y un convenio de salud clave

Uno de los puntos destacados a tratar sobre tablas es el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (Mensaje Nº 28) para prorrogar por dos años el estado de emergencia en la estructura edilicia y tecnológica de la Policía de San Juan, vigente desde el 12 de julio de 2026.
Asimismo, llegará al recinto con despacho favorable de comisiones el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Colegio Médico de San Juan. Este acuerdo busca coordinar esfuerzos para promover la prevención de enfermedades y ampliar la cobertura asistencial a sectores vulnerables por un plazo de dos años.
Rendición de cuentas y declaraciones de interés
En el temario de la jornada también se incluye:
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Tribunal de Cuentas: Tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2024 tras la revisión del auditor designado.
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Semana de Educación Especial: Proyecto para declarar de interés social y educativo las jornadas previstas del 10 al 14 de agosto bajo el lema "Cada diferencia ilumina, cada capacidad transforma".
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I Congreso Internacional de Educación Innovadora y Desarrollo de Talentos: Iniciativa para otorgar reconocimiento al evento organizado por la Fundación Avanza Argentina para septiembre.
Proyectos que ingresan a comisiones
Durante la sesión tomarán estado parlamentario diversos expedientes que pasarán a debate en las respectivas comisiones:
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Código Tributario: Proyecto del bloque Justicialista para modificar el artículo 135 de la Ley Nº 151-I.
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Infraestructura: Pedido del bloque Del Este Primero Angaco para solicitar al Ejecutivo el ensanche de puentes en el departamento Angaco.
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Salud: Convenio de colaboración entre el Ministerio de Familia y la Fundación Sanatorio Argentino.
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Desarrollo Minero Local: Notas particulares enviadas por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan y referentes del sector privado para aportar su mirada al proyecto de ley de desarrollo minero.
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Comunicaciones varias: Informes del EPRE sobre el PIEDE 2025 y la línea de 500 KV Mendoza-San Juan, además de iniciativas sobre Educación Inclusiva de Albardón y el Primer Workshop Provincial de Carnaval.