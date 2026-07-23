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Cuarta suba seguida del dólar blue en San Juan: a cuánto cerró
La divisa paralela volvió a subir $10 este jueves en el mercado sanjuanino y alcanzó los $1.600 para la venta. En Buenos Aires, en cambio, el blue cerró con una leve baja.
La divisa paralela volvió a subir $10 este jueves en el mercado sanjuanino y alcanzó los $1.600 para la venta. En Buenos Aires, en cambio, el blue cerró con una leve baja.
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El dólar blue volvió a moverse al alza en San Juan y este jueves alcanzó un nuevo valor de referencia. Con una suba de $10, la cuarta consecutiva en la semana, la divisa paralela cerró a $1.600 para la venta y $1.500 para la compra, consolidando una tendencia que la llevó a ganar $40 en apenas cuatro ruedas.
Mientras tanto, el comportamiento fue distinto en la City porteña. Allí, el dólar blue retrocedió levemente y finalizó a $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, una diferencia de $40 respecto al valor que se paga en el mercado informal sanjuanino.
En el mercado oficial, el Banco Nación cerró la jornada con una cotización de $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, con una suba del 0,33% respecto del día anterior.
Por su parte, el dólar turista terminó en $1.963, mientras que las cotizaciones financieras mostraron movimientos dispares. El dólar MEP cerró en $1.515,64, el contado con liquidación (CCL) dio un salto del 2,99% y alcanzó los $1.611,62, mientras que el dólar cripto se negoció en $1.578,66.
Con este nuevo incremento, el mercado cambiario en San Juan mantiene una brecha marcada respecto de los valores nacionales y el blue vuelve a convertirse en una de las cotizaciones más seguidas por quienes buscan resguardar sus ahorros o concretar operaciones en el circuito informal.