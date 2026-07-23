Cuarta suba seguida del dólar blue en San Juan: a cuánto cerró

En el mercado oficial, el Banco Nación cerró la jornada con una cotización de $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, con una suba del 0,33% respecto del día anterior.

Por su parte, el dólar turista terminó en $1.963, mientras que las cotizaciones financieras mostraron movimientos dispares. El dólar MEP cerró en $1.515,64, el contado con liquidación (CCL) dio un salto del 2,99% y alcanzó los $1.611,62, mientras que el dólar cripto se negoció en $1.578,66.

Con este nuevo incremento, el mercado cambiario en San Juan mantiene una brecha marcada respecto de los valores nacionales y el blue vuelve a convertirse en una de las cotizaciones más seguidas por quienes buscan resguardar sus ahorros o concretar operaciones en el circuito informal.