Boleto escolar: Gobierno pidió que ningún chofer deje a chicos sin viajar

El planteo oficial llega luego de denuncias de estudiantes que fueron obligados a descender de colectivos de la Red Tulum por no tener acreditado el beneficio.

Molina fue más allá y pidió colaboración para detectar irregularidades: solicitó que los usuarios informen unidad, horario y recorrido en caso de incumplimientos, con el objetivo de corregir situaciones puntuales.

En paralelo, desde la Secretaría insistieron en que muchos inconvenientes responden a problemas de validación del sistema. Por eso, recomendaron verificar si el beneficio está correctamente impactado en la tarjeta SUBE —ya sea física o digital—, ya que ambas no son intercambiables.

Además, explicaron que por fallas de conectividad el visor del colectivo puede mostrar el valor total del pasaje, aunque al momento de validar la tarjeta el costo debe figurar en cero, ya que el subsidio lo cubre el Estado.

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Cómo validar el boleto gratuito

El Ministerio de Gobierno también aclaró el procedimiento para confirmar el beneficio del boleto escolar y docente gratuito, un paso clave para evitar inconvenientes al viajar.

Una vez aprobado el trámite en la web oficial, el usuario debe acreditar el beneficio en la tarjeta SUBE física por única vez. Esto puede hacerse de distintas formas:

A través de la app SUBE , con un celular con tecnología NFC.

, con un celular con tecnología NFC. En el colectivo , solicitando al chofer validar con la tecla F6 y apoyando la tarjeta.

, solicitando al chofer validar con la tecla F6 y apoyando la tarjeta. En Terminales Automáticas SUBE (TAS), disponibles en distintos puntos de la provincia.

También indicaron que, si el problema persiste, las familias pueden acercarse al Centro Cívico para recibir asistencia personalizada.