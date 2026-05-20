Directo al senado: Diputados aprobó cambios en el régimen de Zona Fría

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Desde el Gobierno argumentan que la medida apunta a reducir el déficit fiscal, ordenar las cuentas públicas y avanzar en una normalización del sistema energético.

En medio de la discusión, la diputada nacional sanjuanina Nancy Picón defendió las modificaciones y aseguró que los usuarios vulnerables de San Juan continuarán manteniendo el subsidio. Según explicó, seguirán accediendo al beneficio quienes tengan certificado de discapacidad, vivienda única, ingresos de hasta $4.300.000 o sean veteranos de guerra.

Además, sostuvo que el impacto en la provincia sería limitado, ya que no todos los departamentos cuentan con red de gas natural. “Los subsidios tienen que llegar a quienes más lo necesitan”, expresó días antes del debate.

La sesión también estuvo atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. El Gobierno logró reunir el quórum justo y, además, dejó sin efecto otra convocatoria impulsada por bloques opositores que buscaban interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la misma jornada, Diputados también aprobó la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que elimina más de 70 normas consideradas obsoletas.

Si el Senado aprueba el proyecto de Zona Fría, miles de usuarios podrían perder descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.