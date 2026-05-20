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Directo al senado: Diputados aprobó cambios en el régimen de Zona Fría

Tras una sesión maratónica y cargada de tensión política, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que reduce el alcance del régimen de Zona Fría y redefine los subsidios al consumo de gas.

Tras una extensa y tensa sesión en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto del Gobierno nacional que modifica el régimen de subsidios al gas por Zona Fría, con el objetivo de reducir el alcance del beneficio y recortar el gasto estatal destinado a tarifas energéticas.

La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Ahora será enviada al Senado, donde el oficialismo buscará convertirla en ley.

El proyecto propone volver a un esquema similar al vigente antes de la ampliación aprobada en 2021, limitando los descuentos en las tarifas de gas únicamente a zonas consideradas de frío extremo, como la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.

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Desde el Gobierno argumentan que la medida apunta a reducir el déficit fiscal, ordenar las cuentas públicas y avanzar en una normalización del sistema energético.

En medio de la discusión, la diputada nacional sanjuanina Nancy Picón defendió las modificaciones y aseguró que los usuarios vulnerables de San Juan continuarán manteniendo el subsidio. Según explicó, seguirán accediendo al beneficio quienes tengan certificado de discapacidad, vivienda única, ingresos de hasta $4.300.000 o sean veteranos de guerra.

Además, sostuvo que el impacto en la provincia sería limitado, ya que no todos los departamentos cuentan con red de gas natural. “Los subsidios tienen que llegar a quienes más lo necesitan”, expresó días antes del debate.

La sesión también estuvo atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. El Gobierno logró reunir el quórum justo y, además, dejó sin efecto otra convocatoria impulsada por bloques opositores que buscaban interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la misma jornada, Diputados también aprobó la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que elimina más de 70 normas consideradas obsoletas.

Si el Senado aprueba el proyecto de Zona Fría, miles de usuarios podrían perder descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

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