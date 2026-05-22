Gobierno anunció un paquete de leyes con foco en inversiones y apuestas online

Entre las iniciativas más relevantes aparece el denominado “Super RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones impulsado junto a la Ley Bases. El objetivo del oficialismo es atraer industrias que actualmente no operan en el país mediante beneficios fiscales y reducción de cargas impositivas.

Según trascendió, el proyecto contempla una baja del impuesto a las ganancias del 25% al 15%, amortización acelerada de inversiones, eliminación de aranceles de importación y exportación, además de límites al cobro de Ingresos Brutos y tasas municipales en provincias adheridas.

Otro de los ejes será la nueva Ley de Ludopatía, con foco en las apuestas online y el acceso de menores a plataformas digitales. Desde Casa Rosada aclararon que no buscan prohibir la publicidad de casas de apuestas, aunque sí avanzar en mayores controles y mecanismos de prevención de adicciones en jóvenes.

image

La iniciativa oficial llega luego de que el año pasado la oposición consiguiera media sanción en Diputados con un proyecto que proponía fuertes restricciones publicitarias, límites de gasto y sanciones más duras para empresas del sector.

El paquete legislativo también incluirá una reforma de la Ley de Etiquetado Frontal. El Gobierno pretende reducir o eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en envases y habilitar nuevamente el uso de dibujos animados, celebridades y figuras deportivas en productos alimenticios.

Además, el oficialismo busca modificar el cálculo de nutrientes críticos y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la aplicación de la norma.

La agenda legislativa fue definida tras reuniones mantenidas entre Adorni y el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos. También participaron funcionarios nacionales y referentes legislativos de La Libertad Avanza para coordinar el avance parlamentario de los proyectos.