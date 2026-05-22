En medio de la tensión con el Gobierno, Bullrich fue categórica sobre si será candidata

Esta contestación de Bullrich se enmarca en un momento de absoluta tensión en su relación con los libertarios, al punto que su mano derecha en Seguridad, Federico Angelini, renunció a su cargo este jueves por la noche. Desde el inicio del año que hay resquemores de Karina Milei con la exfuncionaria nacional, luego de su rol protagónico en la aprobación de la reforma laboral, donde la ministra subió un video en modo cineasta mostrando sus acciones que permitieron avanzar con la sanción de la ley.

Desde entonces que "El Jefe" buscó minimizar su relevancia, al punto de excluirla de algunas actividades partidarias y del Ejecutivo. Sin embargo, todo cambió con la debacle de Manuel Adorni, tras las acusaciones por enriquecimiento ilícito. Con el exvocero fuera de alguna eventual candidatura el año próximo, la hermana del mandatario le devolvió cierto protagonismo y le permitió hacer campaña para ser jefa de Gobierno porteño por LLA.

No obstante, hubo otro episodio que alteró a Karina. Se trató del ultimátum de "Pato" contra el jefe de gabinete, a quien le reclamó en televisión "su declaración jurada lo antes posible" ya que "daña al gobierno y al país". Esa presión de la senadora con el ministro coordinador irritó a la secretaria general de la Presidencia.

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Es tal el enojo que prefiere que Bullrich no asista a las reuniones de gabinete, entre otras cuestiones, porque cree que ella filtra información de esos cónclaves. A pesar de esa idea, está previsto que la jefa del bloque libertario esté en ese encuentro e incluso también en el Tedeum de este lunes en la Catedral Metropolitana, junto a Milei.

De igual modo, no asistirá previamente a Casa Rosada ese día. Previo a la caminata de funcionarios hasta la ceremonia, habrá chocolate caliente y pastelitos, a raíz de la fecha patria. "Será solo para ministros", aclaran desde Balcarce 50, aunque habrá excepciones como el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recientemente empoderado por Milei tras su fuerte cruce con el asesor Santiago Caputo.

El entorno de Patricia Bullrich reconoce su malestar por el caso Adorni y en cómo el Gobierno encara esa crisis política, más aún cuando hay anuncios económicos positivos para el Gobierno, pero que no terminan generando ningún efecto positivo en la población, en cuanto al nivel de apoyo de la gestión libertaria.

Pese a la desmentida de la exministra, hay intenciones de la exdiputada de estar pendiente del futuro del Gobierno de Milei. Reencauzó algunos vínculos dentro del PRO, aunque resulta prematuro hablar de una reconciliación, más teniendo en cuenta que Mauricio Macri coquetea con volver a postularse.