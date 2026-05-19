El Gobierno aseguró que Adorni presentará su declaración en los próximos días

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En la Casa Rosada esperan que la presentación se concrete cuanto antes para intentar cerrar el frente político y judicial abierto alrededor de Adorni. Aunque públicamente el oficialismo evita profundizar sobre el tema, en el Gobierno consideran prioritario que el jefe de Gabinete entregue la documentación para desactivar las críticas opositoras.

Según trascendió, el equipo de contadores y abogados de Adorni trabaja en la confección final de la declaración jurada. Mientras tanto, el funcionario continúa con su agenda de gestión, con reuniones de Gabinete, actividades políticas y recorridas en el interior del país junto a otros integrantes del Ejecutivo.

Las declaraciones de Santilli se produjeron además en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con la denominada Ley Hojarasca y con cambios en el régimen de Zona Fría.

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En paralelo, la oposición intenta impulsar pedidos de interpelación contra Adorni por las presuntas inconsistencias patrimoniales que son investigadas por la Justicia.

Santilli también se refirió a las negociaciones parlamentarias por una eventual reforma del sistema de primarias. "Estamos trabajando, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Obviamente requiere un tiempo más prolongado", señaló.

"Yo creo que vamos a llegar a un punto de común acuerdo sobre las PASO", agregó el ministro, en alusión a las conversaciones entre el oficialismo y es dialoguistas.

El funcionario defendió además el trabajo interno del Gobierno y destacó el rol del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Tenemos un equipo de trabajo que avanza en reformas estructurales, Martín es el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre importantísimo para la estructura. Todos tenemos una tarea enorme para solucionar los problemas de la Argentina", afirmó.

Por último, Santilli hizo referencia a la situación económica y sostuvo que "12 de los 16 sectores de la economía están creciendo", aunque admitió que todavía hay dificultades vinculadas al consumo.

"El consumo en algunos sectores es el que está faltando. Es el camino que va a venir junto con la construcción, son los dos sectores que empiezan a salir adelante ahora", completó.