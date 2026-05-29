La Justicia condenó al agresor que protagonizó un brutal ataque familiar en Sarmiento en 2025. En el marco de un juicio abreviado, el joven de apellido Verón fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable del delito de tentativa de homicidio simple.
Prisión efectiva para el hombre que atacó a su tío tras descubrir una infidelidad
El imputado, de apellido Verón, aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado. La víctima sufrió hundimiento de cráneo y fractura de mandíbula por los golpes recibidos.