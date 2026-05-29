Prisión efectiva para el hombre que atacó a su tío tras descubrir una infidelidad

De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó en el ámbito doméstico cuando Verón inició una fuerte discusión con su pareja, recriminándole un presunto vínculo afectivo en secreto. La tensión escaló cuando tanto la mujer como el propio tío del agresor confirmaron la relación extramatrimonial.

La confesión provocó una reacción desmedida por parte de Verón quién tomó un palo con clavos y atacó ferozmente a su tío. Por la gravedad del ataque el hombre fue diagnosticado con fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo.