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Prisión efectiva para el hombre que atacó a su tío tras descubrir una infidelidad

El imputado, de apellido Verón, aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado. La víctima sufrió hundimiento de cráneo y fractura de mandíbula por los golpes recibidos.

La Justicia condenó al agresor que protagonizó un brutal ataque familiar en Sarmiento en 2025. En el marco de un juicio abreviado, el joven de apellido Verón fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable del delito de tentativa de homicidio simple.

Sarmiento conmocionado: violenta agresión tras descubrir una traición familiar

El violento episodio, que terminó con la detención y posterior condena de Verón, ocurrió el pasado 14 de noviembre de 2025, en la localidad de Cochagual. Según informaron fuentes judiciales, el detonante del ataque fue la confirmación de una infidelidad que desató una furia descontrolada en el acusado.

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De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó en el ámbito doméstico cuando Verón inició una fuerte discusión con su pareja, recriminándole un presunto vínculo afectivo en secreto. La tensión escaló cuando tanto la mujer como el propio tío del agresor confirmaron la relación extramatrimonial.

La confesión provocó una reacción desmedida por parte de Verón quién tomó un palo con clavos y atacó ferozmente a su tío. Por la gravedad del ataque el hombre fue diagnosticado con fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo.

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