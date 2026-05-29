Día del Ejército: Victoria Villarruel reivindicó la lucha "antisubversiva" en los `70

El mensaje fue difundido en el marco de la conmemoración por el Día del Ejército y rápidamente generó repercusiones debido a la sensibilidad histórica y política que todavía rodea al período previo a la última dictadura militar.

Villarruel sostuvo que conoce “el sacrificio, la entrega y el amor por la Argentina” de quienes integraron las Fuerzas Armadas, al recordar que su padre también participó de la Guerra de Malvinas.

Además, describió al Ejército como una institución clave en la historia argentina y destacó su participación en distintos momentos vinculados a la independencia, la defensa territorial y la asistencia ante emergencias.

image

En su publicación, la vicepresidenta señaló que el Ejército representa valores como el honor, la disciplina y el compromiso con la defensa nacional, y afirmó que esas características continúan vigentes entre quienes integran actualmente la fuerza.

Más tarde, Villarruel realizó un segundo posteo en el que reivindicó a distintas figuras militares vinculadas al desarrollo industrial, energético y territorial del país.

Entre ellos mencionó al general Enrique Mosconi, impulsor de la industria petrolera nacional; al general Manuel Savio, asociado al desarrollo siderúrgico y Fabricaciones Militares; y al general Jorge Leal, quien encabezó la expedición argentina que llegó al Polo Sur.

Según expresó, esos referentes representaron una idea de país vinculada a la soberanía, la industria nacional y el desarrollo estratégico argentino.

image

Las declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el posicionamiento histórico de Villarruel respecto de los años setenta y el rol de las Fuerzas Armadas, una postura que ya había generado controversias en distintas oportunidades desde antes de asumir la vicepresidencia.

La dirigente mantiene desde hace años una mirada crítica sobre las políticas de memoria impulsadas en democracia y suele reivindicar a víctimas de organizaciones armadas, lo que provoca cuestionamientos de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.

En ese contexto, el mensaje por el Día del Ejército volvió a reactivar el debate político sobre la interpretación del pasado reciente argentino y el lugar de las Fuerzas Armadas en esa discusión.