Macri ironizó sobre su candidatura, marcó distancia con Bullrich y advirtió al Gobierno

Su visión del kirchnerismo y la advertencia al Gobierno

Por otro lado, al analizar la situación de la oposición, Macri evaluó que el kirchnerismo se encuentra “mucho más débil” que en 2015 y 2019, argumentando que están desarmados y peleados debido al accionar de la Justicia, la cual, según sus palabras, "actuó, tal vez en un tiempo un poco largo, pero finalmente actuó".

Embed - "Voy a volver a cantar" Mauricio Macri se refirió al "operativo clamor" sobre su candidatura y dijo que va a volver a cantar. Además, se distanció de Patricia Bullrich al indicar que ella "es de La Libertad Avanza" e indicó que el Kirchnerismo "no es el mismo que el de 2015 y 2019". @elobservadorar "Voy a volver a cantar" Mauricio Macri se refirió al "operativo clamor" sobre su candidatura y dijo que va a volver a cantar. Además, se distanció de Patricia Bullrich al indicar que ella "es de La Libertad Avanza" e indicó que el Kirchnerismo "no es el mismo que el de 2015 y 2019". sonido original - elobservadorar - elobservadorar

Las declaraciones en San Telmo se suman a las duras advertencias que el ingeniero venía de lanzar el último viernes durante un acto en Mendoza, en el marco de su gira nacional "Próximo paso". Allí, Macri apuntó directamente contra las disputas internas del Gobierno nacional que protagonizan los sectores alineados con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Para graficar el peligro de estas internas, el líder del PRO utilizó una metáfora marítima: “Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”, alertó, agregando que “los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.

A pesar de manifestar que en la actualidad no piensa “en ningún proyecto personal”, el exjefe de Estado ratificó que su objetivo principal es posicionar al PRO de cara a las elecciones ejecutivas de 2027, motivo por el cual viene encabezando diversos actos partidarios tanto en el Área Metropolitana como en el interior del país. “Nos metimos en política para plantear un cambio profundo en la Argentina y acá estamos. El cambio necesita avanzar y el PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento”, enfatizó.

Finalmente, en un reciente foro de expresidentes, Macri analizó en profundidad la figura de Javier Milei, señalando que el liderazgo del actual mandatario “es obviamente emocional” y advirtiendo que lo percibe “con poco entusiasmo por la implementación”. “Claramente, es una parte que no la siente, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, como un profeta, se siente así, de esa manera", concluyó sobre el perfil del jefe de Estado.