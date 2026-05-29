El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo 4 de julio, en una decisión que apuesta a consolidar su alianza con Washington. En esta oportunidad, el mandatario se trasladará a Nueva York para participar de los actos oficiales del Día de la Independencia.
Milei regresará a EEUU para participar de los actos por el Día de la Independencia
Será la visita número 18 del mandatario al país que gobierna Donald Trump. El viaje aún está en etapa de planificación, pero el objetivo es asistir a los festejos centrales del evento e intentar reunirse con empresarios.