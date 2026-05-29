Milei regresará a EEUU para participar de los actos por el Día de la Independencia

El anuncio de la comitiva oficial coincidió con el encuentro que el Presidente mantuvo en su despacho presidencial de Casa Rosada con integrantes de la Cámara de Representantes estadounidense y con el embajador de Trump en la Argentina, Peter Lamelas.

A través de estos movimientos, el Gobierno busca acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral que fue anunciado el año pasado por la Casa Blanca y el canciller argentino, Pablo Quirno.

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El último avance formal en la materia ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando ambas naciones suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos -anunciado originalmente el 13 de noviembre-, el cual establece un marco estratégico para profundizar la relación económica bilateral.

Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos específicos sobre inversiones. La medida consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos, que actualmente cuenta con más de 330 empresas operando en el mercado argentino.