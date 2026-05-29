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Milei regresará a EEUU para participar de los actos por el Día de la Independencia

Será la visita número 18 del mandatario al país que gobierna Donald Trump. El viaje aún está en etapa de planificación, pero el objetivo es asistir a los festejos centrales del evento e intentar reunirse con empresarios.

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo 4 de julio, en una decisión que apuesta a consolidar su alianza con Washington. En esta oportunidad, el mandatario se trasladará a Nueva York para participar de los actos oficiales del Día de la Independencia.

El viaje se encuentra todavía en plena fase de planificación. La intención principal del jefe de Estado es asistir a los festejos centrales de la fecha patria norteamericana, aunque en el Gobierno no descartan que la agenda incluya también reuniones con empresarios en busca de inversiones, según consignó Noticias Argentinas.

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Este viaje representará un nuevo gesto hacia la gestión de Donald Trump y reafirmará el posicionamiento geopolítico de la Casa Rosada con la administración estadounidense. Se tratará de la visita número 18 del líder de La Libertad Avanza al país norteamericano desde el inicio de su mandato, en un periplo que además coincidirá con el desarrollo del Mundial 2026.

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El anuncio de la comitiva oficial coincidió con el encuentro que el Presidente mantuvo en su despacho presidencial de Casa Rosada con integrantes de la Cámara de Representantes estadounidense y con el embajador de Trump en la Argentina, Peter Lamelas.

A través de estos movimientos, el Gobierno busca acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral que fue anunciado el año pasado por la Casa Blanca y el canciller argentino, Pablo Quirno.

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El último avance formal en la materia ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando ambas naciones suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos -anunciado originalmente el 13 de noviembre-, el cual establece un marco estratégico para profundizar la relación económica bilateral.

Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos específicos sobre inversiones. La medida consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos, que actualmente cuenta con más de 330 empresas operando en el mercado argentino.

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