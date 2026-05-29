La pobreza abrió una contradicción pública entre Milei y Caputo

Embed - EPICA on Instagram: "Milei: “Sacamos a 14.000.000 de personas de la pobreza” Ante más de mil empresarios en Parque Norte, Javier Milei defendió el rumbo económico, aseguró que la actividad crece 5,5% y que 14 millones de personas salieron de la pobreza, y acusó a la prensa de instalar un relato alejado de los datos." View this post on Instagram

Sin embargo, minutos después y ante el mismo auditorio, Caputo sostuvo otro número. Según el titular del Palacio de Hacienda, fueron “12 millones” las personas que dejaron de ser pobres desde el inicio de la gestión.

La diferencia generó repercusiones inmediatas y volvió a instalar interrogantes sobre los datos utilizados por el oficialismo para mostrar la recuperación económica.

Caputo también defendió los indicadores sociales difundidos por el Gobierno y cuestionó los planteos que sostienen que la situación general empeoró respecto de años anteriores. Según remarcó, existe un sector importante de la población que muestra mejoras económicas concretas.

Las cifras mencionadas por ambos funcionarios toman como referencia los datos correspondientes al segundo semestre de 2025 difundidos por el INDEC.

De acuerdo con el organismo estadístico, la pobreza se ubicó en 28,2%, lo que representó una caída interanual de 9,9 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024. En paralelo, la indigencia también registró una baja y pasó de 8,2% a 6,3%.

No obstante, el propio INDEC indicó que actualmente alrededor de 13,5 millones de personas continúan bajo la línea de pobreza en Argentina, una cifra que no coincide completamente con los números expresados públicamente por Milei y Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitrecba/status/2060064426909196438&partner=&hide_thread=false Luis Caputo habló sobre las críticas por la situación económica y cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”.



“Hace 2 años la gente estaba muchísimo peor”, aseguró el ministro de Economía, quien además sostuvo que “12 millones de personas salieron de la pobreza”. pic.twitter.com/wLQo1tNsXe — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) May 28, 2026

El debate sumó además cuestionamientos técnicos vinculados a la forma en que se mide actualmente la pobreza.

Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA advirtieron que la metodología utilizada para actualizar las canastas básicas mantiene parámetros de consumo que quedaron desactualizados frente a la realidad económica actual.

Especialistas señalaron que hace dos décadas el gasto de los hogares estaba mucho más concentrado en alimentos, mientras que hoy una parte importante de los ingresos se destina al pago de tarifas, alquileres y servicios públicos.

Según esa mirada, la reducción estadística de la pobreza podría no reflejar necesariamente una mejora real en el poder adquisitivo o en la capacidad de consumo de muchas familias.

La controversia dejó expuesta una diferencia discursiva dentro del Gobierno y volvió a poner en discusión el verdadero alcance de la recuperación económica que la administración libertaria intenta mostrar a partir de los indicadores oficiales.