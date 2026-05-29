La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, es peritada casi una semana después por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
Peritaron la casa del único detenido por la desapación de Agostina Vega
Peritos del MPF se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.