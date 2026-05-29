Peritaron la casa del único detenido por la desapación de Agostina Vega

Conforme a las imágenes dadas a conocer, peritos del MPF se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.

Mientras hay movimientos en el lugar, Melisa, la mamá de la menor, se acercó este viernes una vez más a la fiscalía para presentar un nuevo llamado que recibió en las últimas horas.