El Gobierno puso fecha para que los argentinos viajen a Estados Unidos sin visa

La ministra también dio una estimación sobre los tiempos que maneja el Gobierno. "Nuestras expectativas es que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento", vaticinó, y agregó: "Este martes nos visitó la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que es la que lleva todo lo relacionado a la visa Waiver".

El programa al que busca incorporarse la Argentina es conocido como Visa Waiver Program o VWP. Según la información oficial del Departamento de Estado, el sistema permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por un plazo de 90 días o menos sin obtener una visa, siempre que el pasajero cuente con una autorización ESTA aprobada antes del viaje y cumpla con las condiciones exigidas.

La incorporación de la Argentina, sin embargo, no es automática. El ingreso al esquema requiere acuerdos de cooperación, intercambio de información y estándares migratorios y de seguridad que deben ser evaluados por las autoridades estadounidenses. Por eso, Monteoliva remarcó que el trámite involucra a distintas áreas del Estado y no sólo al Ministerio de Seguridad.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, estimó que podría comenzar a aplicarse “en los primeros meses de 2027”.



La medida permitiría a los argentinos viajar a EE.UU. por… pic.twitter.com/omNsNhujQu — El Economista (@ElEconomista_) May 20, 2026

Además del tema migratorio, la ministra se refirió a la cooperación con Estados Unidos de cara al Mundial 2026. En ese punto, explicó que el Gobierno compartió información vinculada con el programa Tribuna Segura para impedir el ingreso a los estadios de personas con antecedentes o restricciones de admisión.

"Tenemos un registro de cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo", detalló la funcionaria al referirse al programa Tribuna Segura.

Monteoliva indicó que a esa nómina se sumó otra base de datos vinculada con deudores alimentarios morosos. "A esa base de datos se sumaron además 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires". "En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial", remató.