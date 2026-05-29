Impresionante explosión de un cohete espacial durante una prueba

El fundador de la empresa, Jeff Bezos, confirmó que todo el personal fue evacuado y que no hubo heridos ni víctimas fatales. “Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla”, escribió en X.

La explosión se sintió incluso en viviendas cercanas de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach, cuyos habitantes reportaron temblores. Además, la plataforma sufrió daños graves y podría permanecer fuera de servicio durante meses.

El incidente representa un posible golpe para el programa lunar Artemis de la NASA, ya que Blue Origin debía utilizar el New Glenn para futuras misiones vinculadas al desarrollo de un alunizador lunar.

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Retroceso para Jeff Bezos y la NASA

Es un revés muy importante para la empresa aeroespacial Blue Origin. Su gigantesco cohete New Glenn explotara durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en Florida. El incidente provocó una enorme bola de fuego que pudo verse a kilómetros de distancia, además de causar graves daños en la infraestructura del Complejo de Lanzamiento 36. Este detalle, afectar la torre en la que se emplazan los cohetes, es un daño colateral que retrasa todo el programa con miras a poner nuevamente al hombre en la luna. La torre debe ser restaurada.

La explosión se produjo durante una prueba de encendido estático, conocida como “hot fire”, mientras los siete motores BE-4 de la primera etapa comenzaban a activarse.

Según reportes preliminares, una falla en la base del vehículo desencadenó el desastre. La primera etapa, de unos 57 metros de altura, quedó envuelta en llamas, mientras la segunda comenzó a inclinarse antes de colapsar. Segundos después, la carga de metano y oxígeno líquido detonó y destruyó completamente el cohete.

El fundador de la compañía, Jeff Bezos, decidió confirmar de manera personal - está sumamente involucrado con este proyecto - que no hubo heridos.

El impacto de la explosión fue tan fuerte que residentes de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach reportaron vibraciones en sus viviendas. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una gigantesca nube de fuego elevándose sobre la costa espacial de Florida. Además, gran parte de la estructura de la plataforma quedó destruida, incluyendo una torre de rayos y el sistema utilizado para sostener y elevar el cohete. En un momento, una especie de hongo enorme de un brillante color naranja iluminó la zona a varios kilómetros a la redonda.

El New Glenn era considerado una pieza clave en los planes de Blue Origin para competir con SpaceX, la compañía de Elon Musk. El cohete iba a ser utilizado para lanzar 48 satélites del proyecto de internet Amazon Leo, rival directo de Starlink. Sin embargo, la empresa aclaró que los satélites no estaban a bordo al momento de la prueba.

La explosión también genera preocupación dentro de la NASA, ya que Blue Origin participa en el programa Artemis y desarrolla un módulo de aterrizaje lunar para futuras misiones tripuladas. Funcionarios de la agencia espacial estadounidense advirtieron que el accidente podría afectar cronogramas previstos para los próximos años.

La carrera espacial - fogoneada por esos dos megamillonarios tiene varias experiencias fallidas. Para demostrar la "seguridad" de sus cohetes, el propio Jeff Bezos, junto con su hermano, hizo el primer viaje de Blue Origin que llegó al borde del espacio exterior y regresó a la tierra, sano y salvo. Fue el 20 de julio de 2021. Poco después hizo un viaje de un valor "simbólico" importante: llevó a la estratósfera a William Shatner, el capitán Kirk de la serie de los 60, Viaje a las estrellas.