Bajo uno de los cielos más limpios del país, San Juan apuesta al astroturismo

En el departamento San Martín, el observatorio histórico continúa ofreciendo observaciones nocturnas durante los fines de semana y feriados, con propuestas pensadas tanto para quienes se acercan por primera vez a la astronomía como para aficionados. A esto se suman experiencias rurales que integran recorridos interpretativos, sabores regionales y charlas astronómicas, en un formato que une ciencia y tradiciones locales.

Albardón, por su parte, propone noches integrales bajo el cielo, donde la observación astronómica se combina con gastronomía y música en vivo, mientras que en Ullum se desarrollan caminatas astronómicas aptas para toda la familia, pensadas para disfrutar del cielo nocturno en contacto directo con la naturaleza.

También se suman propuestas especiales de observación nocturna en entornos naturales cercanos a la ciudad, con caminatas guiadas, charlas introductorias y observación por telescopio. Algunas de estas actividades incluyen picnics familiares, espacios adaptados para todas las edades y registros fotográficos nocturnos que luego se comparten con los participantes.

Valle Fértil ofrece una experiencia distinta, donde la astronomía se enlaza con la historia, los mitos y las leyendas del lugar. Allí, las observaciones del cielo se complementan con relatos culturales y recorridos que conectan el paisaje terrestre con el universo.

En Chimbas, el observatorio astronómico provincial continúa siendo una de las puertas de entrada al mundo de la astronomía para grandes y chicos, con visitas guiadas y actividades educativas que mantienen una alta convocatoria durante el verano.

La demanda por este tipo de experiencias sigue en crecimiento. Cada vez más personas eligen el turismo astronómico como una alternativa recreativa y educativa, impulsando una oferta que se consolida año tras año y que encuentra en San Juan condiciones naturales difíciles de igualar.

Con esta diversidad de propuestas, la provincia reafirma su perfil como destino ideal para mirar el cielo y vivir el verano desde otra perspectiva, combinando ciencia, naturaleza y experiencias compartidas bajo uno de los cielos más limpios del país.