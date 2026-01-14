El dólar blue en San Juan comenzó el año sin sobresaltos. Por sexta jornada consecutiva, la divisa norteamericana se mantuvo sin variaciones en el mercado informal local y volvió a cerrar en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, consolidando un escenario de estabilidad que se repite desde fines de la semana pasada.
El blue no se mueve en San Juan y marca un inicio de año estable
El dólar blue en San Juan continúa sin registrar cambios y acumula seis jornadas consecutivas de estabilidad, mientras en Buenos Aires hubo subas y el oficial volvió a retroceder.