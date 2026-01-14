El blue no se mueve en San Juan y marca un inicio de año estable

El comportamiento en la provincia contrasta con lo ocurrido en la City porteña, donde el dólar paralelo sí mostró movimientos. Este miércoles registró una suba del 0,70%, con una cotización final de $1.515 para la venta y $1.495 para la compra, reflejando un leve repunte en el principal mercado de referencia del país.

En tanto, el dólar oficial que opera el Banco Nación volvió a mostrar una corrección a la baja. Las operaciones cerraron con una caída del 0,30%, ubicando la cotización en $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, en una tendencia descendente que se repite en los últimos días.