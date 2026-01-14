"
El blue no se mueve en San Juan y marca un inicio de año estable

El dólar blue en San Juan continúa sin registrar cambios y acumula seis jornadas consecutivas de estabilidad, mientras en Buenos Aires hubo subas y el oficial volvió a retroceder.

El dólar blue en San Juan comenzó el año sin sobresaltos. Por sexta jornada consecutiva, la divisa norteamericana se mantuvo sin variaciones en el mercado informal local y volvió a cerrar en $1.550 para la venta y $1.450 para la compra, consolidando un escenario de estabilidad que se repite desde fines de la semana pasada.

El comportamiento en la provincia contrasta con lo ocurrido en la City porteña, donde el dólar paralelo sí mostró movimientos. Este miércoles registró una suba del 0,70%, con una cotización final de $1.515 para la venta y $1.495 para la compra, reflejando un leve repunte en el principal mercado de referencia del país.

En tanto, el dólar oficial que opera el Banco Nación volvió a mostrar una corrección a la baja. Las operaciones cerraron con una caída del 0,30%, ubicando la cotización en $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, en una tendencia descendente que se repite en los últimos días.

Por su parte, el dólar tarjeta se mantuvo por encima del resto de las cotizaciones y finalizó la jornada en $1.924 para la venta, manteniendo la brecha con el tipo de cambio oficial.

De esta manera, el mercado cambiario local muestra un inicio de año con quietud en San Juan, en un contexto donde los movimientos se concentran fuera de la provincia y sin señales, por ahora, de cambios bruscos en el corto plazo.

