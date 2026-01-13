Cuatro etapas y 300 ciclistas: vuelve el Tour del Sol a San Juan

La competencia estará dividida en cuatro etapas, con recorridos que atravesarán distintos puntos de la provincia. El inicio será en el circuito de Santa Lucía. La segunda jornada se disputará en la Ruta del Sol, con subida y bajada en el paredón del dique y final en la Morgue Judicial.

La tercera etapa se trasladará al departamento Sarmiento, con llegada en Pedernal, mientras que el cierre será sobre la Avenida de Circunvalación, uno de los escenarios clásicos del ciclismo sanjuanino.

En paralelo al inicio de este intenso calendario, ya se encuentra habilitado el link de inscripción para la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan Inclusiva, una propuesta que busca ampliar el acceso al deporte y promover la participación comunitaria.

La actividad se realizará el viernes 23 de enero, con concentración a las 17:00 en Santa Lucía, y contará con un recorrido de 1 kilómetro. Está pensada para personas de todas las edades y condiciones, que podrán participar con bicicleta, handbike, monopatín u otros medios adaptados, priorizando el carácter recreativo y participativo.

Esta iniciativa forma parte de la previa de la Vuelta Inclusiva, en el marco del inicio oficial de la Vuelta a San Juan, y es organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, reforzando la apuesta por generar espacios deportivos accesibles y abiertos para toda la comunidad.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse y difundir el enlace de inscripción, con el objetivo de seguir ampliando la participación en una propuesta que combina ciclismo, inclusión y encuentro social.